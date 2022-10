Cosa sappiamo del manifesto che vieta l’omosessualità ai Mondiali 2022 in Qatar

Mancano 45 giorni ai Mondiali di Calcio 2022 del Qatar e – sui vari social – si sta diffondendo a macchia d’olio una polemica, quella relativa alla card omofoba Qatar. Da dove arriva questa card? A un primo impatto, considerato che sfrutta una grafica e dei colori molto simili, è facile pensare (vista anche la presenza di un logo in alto a sinistra con la scritta in arabo e in inglese “Reflect Your Respect”) che possa trattarsi di una card ufficiale del mondiale. Chiariamolo a partire dall’inizio di questo articolo, che punta a ricostruire – passo dopo passo – la diffusione della grafica sul web: chi l’abbia fatta non è attualmente ancora noto.

Non guarderò nemmeno una partita di questo #Mondiale .

Siamo onesti: questa Coppa del Mondo non ha senso,Peggio ancora, è un abominio.

In Qatar Non c’è fervore, non c’è sapore.

Ma soprattutto un orrore umano, con migliaia di morti per costruire questi stadi.#Qatar #Qatar2022 pic.twitter.com/0DZDt3FCnd — Giovanni Pisano (@Paroladeltifoso) October 6, 2022

Card omofoba Qatar: da dove arriva e come si è diffusa

Per capire la provenienza di questa card – e, soprattutto, se ha o meno a che vedere con i canali ufficiali dei Mondiali in Qatar – la ricerca parte da sito e canali social dell’evento. Non c’è traccia del poster in questione, che invece compare sicuramente su Twitter – dove in molti stanno iniziando a condividerlo mostrando indignazione per un contenuto che, palesemente, pone una serie di limiti inconcepibili per buona parte del mondo occidentale – scatenando reazioni anche molto forti.

I divieti che maggiormente scatenano indignazione sono quello relativo all’omosessualità, all’impudicizia – veicolata, ovviamente, con l’immagine di gambe femminili scoperte, al consumo alcolico e al dating (inteso, più probabilmente, come la manifestazione di affetto tra uomo e donna in pubblico). Una card sicuramente molto forte considerato che Fifa ha affermato che la Coppa del Mondo è per tutti, indipendentemente dalle loro preferenze sessuali, ma che – all’atto pratico – ne prevede lo svolgimento in un paese in cui c’è la pena di morte per le persone LGBTQIA+ e in cui,a tutti gli effetti, l’omosessualità è un tabù.

La card è rintracciabile anche su Reddit in più post che hanno scatenato comprensibilmente tutta una serie di discussioni (un esempio qui: Qatar Rules for Fifa World Cup). Ha senso definire queste le regole di Fifa per i Mondiali in Qatar?

Cosa sappiamo effettivamente del poster discriminante mondiali Qatar

Qatarere deler nu en plakat med Qatars regler i håbet om, at Vestens fans vil overholde dem, når de kommer til VM i Qatar. Uden videre gør de opmærksom på, at homoseksualitet er bandlyst. En lille tråd🧵 pic.twitter.com/QytOoh7D6Y — Søren Førby (@SFoerby) October 5, 2022



In un caso come questo risulta fondamentale la testimonianza di un giornalista freelance danese Søren Førby che si trova attualmente in Qatar che ha dedicato – alla vicenda – un articolo e un lungo thread su Twitter in cui chiarisce che – almeno per ora – non c’è nessun tipo di dichiarazione ufficiale in merito alla card da parte di Fifa né una possibile attribuzione alla federazione internazionale che regola il calcio.

«I qatarini stanno condividendo un poster con le regole del Qatar, nella speranza che i tifosi occidentali le rispettino quando vengono ai Mondiali di calcio in Qatar. Senza ulteriori indugi, sottolineano che l’omosessualità è vietata – scrive il freelance, specificando che a far girare questa card sono gli abitanti del Qatar -. Il poster è in voga sui social media del Qatar con l’hashtag #اظهر_احترامك (“Mostra il tuo rispetto”)».

Nonostante Fifa ci abbia tenuto a specificare come chiunque sia il benvenuto in Qatar per i Mondiali, a prescindere dalle sue preferenze sessuali, rimane pur vero che «i qatarini condividono il manifesto con un fervido desiderio che i tifosi occidentali si attengano e mostrino rispetto per le regole musulmane. Compreso il divieto di omosessualità». C’è chi scrive che, così facendo, l’evento sarà più adatto alle famiglie o chi si diverte a sottolineare che quelle loro regole faranno arrabbiare gli occidentali.

«Per quanto incredibile, a quanto pare vietare l’omosessualità quaggiù non è una questione controversa – conclude Førby -. Non si sa ancora da dove provenga il poster. Le autorità del Qatar non hanno fatto alcun annuncio. In precedenza, hanno dichiarato che alcune regole sull’alcol, ad esempio, potrebbero essere allentate durante le finali».

Sono molti gli utenti che, su Twitter, stanno effettivamente condividendo questa card sotto l’hashtag #اظهر_احترامك e – poco alla volta – oltre a copy in arabo stanno comparendo copy in inglese. E ora, anche in italiano.