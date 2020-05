Amazon elimina le restrizioni sulle priorità di spedizione

La Fase 2 per l’emergenza coronavirus inizia ufficialmente oggi con un graduale ritorno alla normalità. Questo riguarda anche Amazon, colosso mondiale dell’e-commerce, che per venire incontro alle esigenze di clienti e operatori aveva dato priorità alla consegna di beni di prima necessità dallo scorso 18 Marzo.

Amazon aveva eliminato molti dei prodotti dal proprio catalogo, con tempi anche oltre i 10 giorni per la spedizione di blu ray e dvd. A spiegare la situazione c’era un banner in home page, che ora è stato sostituito da quello “Buoni della Festa della Mamma“. Dunque parte ufficialmente la Fase 2 per il colosso dell’e-commerce, che già si prepara al primo appuntamento di domenica prossima in cui verranno festeggiate le mamme di tutta Italia.

Abbiamo verificato provando ad ordinare un blu ray che le spedizioni avvengono dai tempi previsti per il servizio prime, pertanto possiamo dire che Amazon sia tornato effettivamente alla normalità dopo ormai quasi due mesi di emergenza. Dunque potrete tornare ad effettuare ordini di ogni tipo, che verranno evasi e spediti nelle tempistiche previste dal tipo di consegna prescelto. Un bel vantaggio per i clienti prime, che negli scorsi mesi non avevano avuto modo di sfruttare il loro abbonamento con grandi ritardi dovuti all’emergenza. La modifica dovrebbe riguardare tutta la penisola, restiamo in attesa di ulteriori specifiche per quanto concerne gli ordini dalle isole.