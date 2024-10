Amarsi e lasciarsi al tempo del digitale

Ogni giorno viviamo sulla nostra pelle i grandi cambiamenti che le tecnologie hanno silenziosamente (ma neanche troppo) portato alle nostre vite e alla nostra quotidianità. Sul lavoro, sui servizi, sul modo di approcciarsi alle cose e agli eventi. Modifiche strutturali che hanno portato a una trasformazione anche dei nostri rapporti umani, comprese le relazioni sentimentali. Ma come è cambiato l’amarsi al tempo del digitale? E che influssi hanno avuto le nuove tecnologie anche su tutte le altre conseguenze dell’amore?

Internet è stato il primo passo. Quell’ecosistema che si è rapidamente diffuso in tutto il mondo abbattendo quel muro chiamato “distanza”. Ha fatto conoscere e unire persone che vivere distanti, ha fatto collegare chi si era “perso di vista” nel tran tran della vita quotidiana. Poi sono arrivati i social che hanno accelerato questo processo, creando delle vere e proprie reti di conoscenza che, in alcuni casi, si sono trasformati in relazioni profonde e durature nel tempo. Infine sono arrivate le app di incontri, in tutte le salse. Insomma, amarsi al tempo del digitale è completamente differente rispetto alla “tradizione” conosciuta prima di questa continua evoluzione.

Amarsi al tempo del digitale, come è cambiato il paradigma

Nel monografico di oggi, Giornalettismo andrà a indagare in questi nuovi paradigmi che non coinvolgono solamente le generazioni più giovani, ma anche le persone adulte. Anche coloro i quali, un tempo, utilizzavano la strategia degli “squilli” per comunicare con il partner (o il wannabe partner). Ci sono coloro i quali si affidano alle app di incontri per cercare l’anima gemella e chi, invece, preferisce utilizzare i social network per stringere nuove amicizie che possono trasformarsi in relazioni sentimentali.

Occhio, però: non è tutto oro quello che luccica. Il digitale e il mondo di internet (più in generale) ha accelerato una serie di processi, modificando anche gli approcci nei confronti del prossimo. Quando tutto va veloce, quando si hanno a disposizione mezzi in grado di creare nuove opportunità e – soprattutto – quando ci si trova di fronte a difficoltà (amorose) da affrontare con tenacia e pazienza, il rischio di vanificare la ricerca di una stabilità sentimentale è dietro l’angolo. Rapporti che durano lo spazio di un amplesso o relazioni che iniziano e finiscono nel giro di poco tempo. È cambiato tutto, per molti. E, infatti, se c’è l’amore al tempo del digitale, c’è anche il lasciarsi al tempo del digitale. Ma ci sono soluzioni e piattaforme online che, con percorsi specifici e community, hanno come obiettivo quello di far superare anche nel delusioni.