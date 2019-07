Il parallellismo era già stato tracciato. Un omicidio con una dinamica complessa e da chiarire, il coinvolgimento di persone straniere. Poi quella foto, in cui Christian Natale Hjorth appare bendato. La memoria torna al caso di Amanda Knox, che dal nostro paese verrà a breve risarcita con 10mila e 400 euro riconosciutile dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per la violazione del suo diritto alla difesa. La foto di Lee ha indignato il pubblico dei media americani, pronti a chiedere un giusto trattamento e processo del loro concittadino.

Amanda Knox negli Usa è conosciuta per la terribile vicenda dell’omicidio di Meredith Kerchere del disastroso processo che ne seguì che oa vedeva come principale indagata, poi assolta da ogni accusa e tornata libera. Da allora Amanda Knox ha scritto libri e tenuto conferenze su quanto le è successo nel nostro Paese, ed è ora giornalista di Vice e autrice di una serie sul crimine che verrà proiettata anche al Sundance Festival. È anche recentemente tornata in Italia proprio come ospite d’onore del festival sulla giustizia, grazie a The Italy Innocence Project. Non stupisce quindi che sia un punto di riferimento. Su Twitter Amanda Knox ha condiviso un articolo del Washington Post che racconta l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, accoltellato durante una operazione in borghese, con tanto di foto del ragazzo americano bendato. «In molti mi hanno chiesto una opinione su questo caso» scrive su Twitter Amanda Knox, «Tutto ciò che posso dire è questo: trattengo il mio giudizio». «Dovrebbe essere giudicato in un’aula di tribunale, non dalla pubblica opinione» aggiunge, memore dello scalpore mediatico in cui si ritrovò quando venne uccisa la sua coinquilina,. «In ogni caso, è una tragedia. Il mio cuore è con la famiglia della vittima» conclude.

Many are asking me about this case. All I can say is: I'm withholding judgment. It should be tried in the court of law, not the court of public opinion. In any case, it's tragic. My ❤️ goes out to the victim's family.https://t.co/n6sh8lhluV

— Amanda Knox (@amandaknox) July 29, 2019