Video appello di Alyssa Milano: «Ecco i capelli persi a causa del Covid, indossate la dannata mascherina»

Alyssa Milano, celebre per i suoi ruoli nelle serie tv degli anni Novanta come Streghe e Melrose Place, è tra i personaggi famosi che hanno contratto il Covid-19. L’attrice ha deciso di condividere con i suoi follower la malattia e i suoi effetti, raccontando su Instagram il suo percorso e la positività al Covid dopo quattro mesi di malessere generalizzato e tre tamponi negativi. Nell’ultimo video appello – che ha lo scopo di far capire alle persone quanto sia importante indossare la mascherina – la donna si spazzola i capelli davanti alla telecamera e afferma che la perdita evidente è causata dal coronavirus.

Video Alyssa Milano:perde i capelli a causa del Covid

Il video di Alyssa Milano che si spazzola i capelli dopo la doccia e mostra la perdita delle ciocche dalla chioma sta facendo il giro del mondo. Si tratta di un effetto collaterale potenziale del coronavirus, come è emerso a livello scientifico. La donna, dopo essersi spazzolata i capelli e aver mostrato la spazzola pulita all’inizio del video, guarda dritto in camera e lancia un appello preciso: «Questi sono i capelli che perdona a causa del Covid-19», afferma con le ciocche in mano, «indossate una dannata mascherina».

Coronavirus e perdita di capelli

Che relazione c’è tra il coronavirus e la perdita dei capelli? Per ora si tratta di un potenziale effetto collaterale a lungo termine, come dimostrato da una ricerca che ancora non è stata posta a revisione paritaria. Si tratta d uno studio Survivor Vops effettuato in collaborazione con l’Indiana University School of Medicine. Sono 423 le persone affette da Covid che hanno lamentato la perdita di capelli e questo stesso sintomo è stato rilevato da una recente ricerca della Cleveland Clinic.