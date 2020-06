Fit in Home, l’allenamento AMRAP per bruciare più calorie in casa | VIDEO

Nonostante le palestre siano ormai aperte, forse hai ancora un po’ di timore a frequentarle. Nessun problema, se hai deciso che è giunta l’ora di bruciare qualche caloria in più pur rimanendo a casa abbiamo l’allenamento giusto per te: l’allenamento AMRAP da fare in 30 minuti.

Probabilmente non tutti hanno confidenza con il termine AMRAP. Preso in prestito dal CrossFit è l’acronimo di ‘As Many Rep As Possibile’ ovvero quante più ripetizioni possibili. La velocità di esecuzione è la chiave: l’obiettivo dell’allenamento infatti è completare quante più ripetizioni possibili del circuito assegnato nell’arco di 30 minuti. Tuttavia devi sempre prestare attenzione alla corretta esecuzione del movimento.

Allenamento AMRAP a casa per bruciare calorie

Come sempre ti ricordiamo di verificare di essere nelle condizioni di fitness e di salute per poter eseguire l’allenamento.

L’allenamento è stato pensato dal nostro PT Alfredo Vicinanza. Onde evitare di cadere nella ripetitività, per questo allenamento AMRAP abbiamo testato un oggetto che poco si è visto in rete, ma siamo certe è presente in tutte le case: un porta ombrelli. Si presta bene se l’intenzione è quella di aggiungere un piccolo elemento di difficoltà all’allenamento senza esagerare con il peso. Quindi per eseguire questo allenamento AMRAP in 30 minuti, avrai bisogno di:

Timer o un app sul cellulare

Un porta ombrelli

16 Affondi camminati

È la variante più “funzionale” degli affondi.

Non è un esercizio particolarmente indicato per chi è alle primissime armi, quindi se il tuo livello di allenamento è quello base, prova ad eseguire affondi statici alternati.

Porta il porta ombrelli davanti al petto e inizia l’esecuzione del movimento eseguendo un affondo con la gamba destra.

Come nelle precedenti varianti il movimento deve essere controllato, spina dorsale dritta, peso sui talloni.

Abbassa il corpo fino a che sia la gamba destra che quella sinistra formino un angolo di 90°.

Tieni la posizione per un conteggio e sollevati in piedi portando in avanti la gamba sinistra

Ripeti il movimento con la gamba opposta e prosegui per il numero di ripetizioni indicato

14 Press con porta ombrelli

La meccanica del movimento è simile a quella mostrata in precedenza con le cassette d’acqua

Impugna il porta ombrelli in maniera tale che l’impugnatura risulti comoda.

Porta le mani all’altezza delle spalle e gomiti che puntano verso il bassi

Stendi le braccia con un movimento deciso verso l’alto

Tieni attivo l’addome e non inarcare la schiena

Riporta le mani in posizione di partenza controllando quanto più possibile il movimento

12 Russian Sit Up

Anche nel caso del russian sit up abbiamo già mostrato come eseguire l’esercizio con un carico

Sdraiati supina e porta il porta ombrelli verso l’alto tenendo le braccia dritte

Solleva la parte alta del corpo ricordandoti di tenere le gambe distese per terra e di non abbassare il porta ombrelli

Ritorna in posizione di partenza e continua ad eseguire in maniera fluida il movimento

(foto di copertina: da video di Fit in Hub)