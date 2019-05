In un settore a rapida espansione come quello del trading online, anche i molti progetti editoriali che ruotano intorno alle attività di negoziazione a volte nascono, altre muoiono. Non si contano i siti di trading nati in questi anni per offrire guide soprattutto a chi vuole addentrarsi nel settore trading per cercare di portare a casa guadagni da sogno. Uno dei principali siti da sempre attivi in Italia è GuidaTradingOnline.net.

Per lungo tempo GuidaTradingOnline.net è stato un progetto tra i più interessanti del panorama finanziario ma non è mai riuscito a fare quel salto di qualità che lo ponesse allo stesso livello dei top player del settore. Per questo il “passaggio di consegne” che vede il progetto passare sotto la proprietà della Alessio Ippolito srl ha destato molto clamore nell’ambiente.

Va considerato, infatti, che la Alessio Ippolito srl seo Web Agency è guidata dal suo CEO e Founder Alessio Ippolito, un professionista attivo nel settore del web marketing dal 2008 e dal 2012 nel complesso settore del trading online.

Proprio in questo settore ha ramificato la propria presenza grazie ad un importante network proprietario che, da oggi, si arricchisce di un’altra importante pedina. Rendendosi conto delle potenzialità del progetto ” Guidatradingonline.net “, infatti, ha avviato una lunga trattativa per l’acquisizione dello stesso.

Ma cosa ha spinto Alessio Ippolito ad investire in un progetto come guidatradingonline.net? Per comprendere meglio questa scelta va considerato, ad esempio, che il signor Ippolito è un professionista da molti anni attivo nel settore e sa pertanto bene dove mettere in atto i giusti interventi al fine di migliorare ed ottimizzare un progetto online, sia dal punto di vista dell’usabilità del portale sia per la qualità dei contenuti offerti.

Nuova vita a un progetto storico sul trading

Il sito con tutti i suoi numerosi contenuti e corpose guide dedicato al trading online “GuidaTradingOnline.net”, dopo diversi anni di vita non era mai davvero riuscito a spiccare il volo pur essendo considerato una delle realtà più interessanti del panorama finanziario.

Non a caso, chi opera nel settore trading sa bene il ruolo che GuidaTradingOnline.net ha avuto negli ultimi anni per un grande numero di lettori. È qui che è sceso in campo Alessio Ippolito con la sua Web Agency “Alessio Ippolito Srl” intenzionato a dare una seconda vita a GuidaTradingOnline.net cambiandogli i connotati e rendendo il sito più vicino alle esigenze delle nuove generazioni di traders e aspiranti investitori sui mercati finanziari. Con il cambio alla guida del sito tutto sta per cambiare e Alessio Ippolito si dice fiducioso di poter portare il progetto ad un “nuovo livello”.

GuidaTradingOnline.net: la rinascita targata Alessio Ippolito

Per riprendere in mano un progetto editoriale ampio e corposo come quello di GuidaTradingOnline.net serve una squadra agguerrita e determinata, e sembra proprio che quella messa su da Alessio Ippolito lo sia sotto tutti i punti di vista.

Mentre in passato il progetto era fin troppo improntato all’approfondimento degli aspetti tecnici del trading riuscendo ad attirare soprattutto lettori che avessero un buon grado di esperienza alle spalle, in questo momento si punta a cambiare rotta, facendo si restare i contenuti professionali e utili dal punto di vista pratico, ma anche riportando il linguaggio a stilemi più vicini a quelli dei lettori più moderni che ormai usufruiscono soprattutto di smartphone per connettersi e leggere contenuti in rete.

Alessio Ippolito, grazie alle sue competenze nel campo del web marketing e della Search Engine Optimization, sembra essere proprio la persona giusta per far fare il salto di qualità ad un progetto che è da sempre stato molto apprezzato da parte dei lettori di mezza Italia, ma che necessitava sicuramente di una forte revisione e rinnovamento.

Riportiamo qui le dichiarazioni del nuovo manager del progetto di GuidaTradingOnline.net:

«Il trading online è un settore in espansione in Italia come nel resto del mondo. Proprio in quest’ottica, ho deciso di recuperare guidatradingonline.net, al fine di continuare a sviluppare quello che in passato è già stato un progetto vincente nel campo del trading; voglio regalargli nuova linfa, e ritengo possa essere per me un ottimo investimento, specialmente in ottica futura. GuidaTradingOnline.net necessita di una bella ristrutturazione e di contenuti più freschi e moderni, in quanto le esigenze del lettore sono cambiate ( e di molto, ndr ). Arriveranno più guide su misura per gli utenti ed ancor più approfondimenti sui brokers di trading online sicuri ed affidabili, curati da una nuova redazione pronta a rispondere a tutte le domande e curiosità relative alle negoziazioni online. Con la squadra giusta GuidaTradingOnline.net può finalmente giocare da protagonista al pari dei migliori portali d’informazione finanziaria in Italia».