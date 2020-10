Alessia Marcuzzi «leggermente positiva al Covid» e i social non perdonano

Alessia Marcuzzi non sceglie i social per comunicare la sua positività al Covid – come tante altre celebrità hanno fatto, vedi Ibrahimovic – ma un collegamento con Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid», ha detto in trasmissione, precisando di non poter essere in studio dopo il risultato positivo del tampone. Alessia Marcuzzi positiva al Covid non ha quindi potuto condurre l’appuntamenti di ieri sera de Le Iene Show.

Alessia Marcuzzi coronavirus: l’amichetta della figlia positiva

La Marcuzzi ha spiegato cosa può esserle accaduto e come potrebbe aver contratto il Covid proprio durante la diretta de Le Iene: «Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido». Sottolineando che lei e lo staff de Le Iene – così come tutti i personaggi dello spettacolo e dello sport – sono sempre controllati, quello di fare un test rapido è stato uno scrupolo ulteriore: «Voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva».

L’ironia dei social su quel «leggermente positiva»

I social, come sempre, non perdonano. Ancor meno se sei un personaggio famoso e per quel «leggermente positiva» la Marcuzzi è diventata trend topic, con molti che sottolineano come la dicitura corretta sia debolmente positiva.

Chiariamo una cosa. Non esiste leggermente postiva. Esiste debolmente postiva. Nell’amplificazione genetica si vanno a cercare 3 geni. La presenza di tre o due di loro implica una positività,la presenza di uno solo una debole positività. Ma il virus c’è #Marcuzzi — valentina urso (@UrsoVale83) October 14, 2020

Alessia #Marcuzzi: sono leggermente positiva al Covid 19. I termini tecnici della pandemia. — Francesco Campagna (@ProfCampagna) October 14, 2020

Il tampone della #Marcuzzi è differente.

Lei è solo “leggermente” positiva, nulla di serio. — ilovegreeninspiration (@marilovesgr33n) October 14, 2020

Intanto Alessia Marcuzzi resta in isolamento in attesa di tutti gli accertamenti del caso: «Quando avrò notizie vi farò sapere tutto!», ha concluso a Le Iene.