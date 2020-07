Colpo di scena: a Capri arriva la Marcuzzi

In questa settimana dove abbiamo raccontato i risvolti amorosi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ecco un nuovo colpo di scena. Ma andiamo con ordine. Belen, come anticipato, è volata tra le braccia di Giangi Antinolfi e “Chi” ha immortalato il bacio tra i due, mentre De Martino a suon di like su Instagram, ha conquistato Mariana che di cognome fa Rodriguez. In questo caos di cuori è saltato fuori il nome di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi arriva a Capri per le vacanze: cosa vuol dire

Secondo i rumors, la conduttrice avrebbe avuto un flirt proprio con il conduttore di “Made in Sud” (notizia smentita dai diretti interessati ma al momento non da Belen Rodriguez che non ha rilasciato dichiarazioni, ndr). Il tutto succedeva lo scorso weekend tra Napoli, Capri e Procida.

Ma attenzione: l’isola caprese sarà pronta a scaldarsi nuovamente il prossimo weekend perché Alessia Marcuzzi ha prenotato la sua di vacanza. Ma questa volta accanto a lei non ci sarà l’amica Ezia, ma il marito Paolo Calabresi. Tra i due poco tempo fa si era parlato di crisi. La luna caprese rasserenerà i loro cuori? Prepariamoci a un altro caldo weekend di questa estate tutta italiana, piena di colpi di scena e di… sole.