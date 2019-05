Addio ad Alessandra Panaro, stella di ‘Poveri ma belli’

È morta in una clinica in Svizzera dove era ricoverata da diverse settimane

Si è spenta ieri, mercoledì 1° maggio, in Svizzera l’attrice italiana Alessandra Panaro. Nata a Roma il 14 dicembre del 1939, salì alla ribalta per alcuni suoi ruoli cinematografici in molte pellicole dirette da Dino Risi e Luchino Visconti. Il suo più grande successo fu in ‘Poveri ma Belli’, oltre ad aver recitato anche al fianco di Totò. Era ricoverata in una clinica svizzera da diverse settimane per alcuni problemi di salute. A dare notizie della sua scomparsa sono stati i familiari all’agenzia Ansa.

Nata a Roma, raggiunse la fama e il successo con il film ‘Poveri ma belli’, firmato nel 1956 da Dino Risi, in cui interpretò il ruolo della giovane Anna Maria. Il regista milanese la diresse poi anche in ‘Belle ma povere’ e ‘Poveri milionari’, due pellicole che hanno segnato il proseguimento di un ciclo partito con il primo film.

Addio ad Alessandra Panaro

Simbolo di bellezza genuina, della classica ragazza della porta accanto, con Lorella De Luca fu uno dei primi simboli femminili a cui venne affidata l’etichetta di ‘fidanzata d’Italia’. De Luca fu sua compagna di lavoro anche in televisione, nel ‘Musichiere’ di Mario Riva. Alessandra Panaro recitò anche in Lazzarella (1957) di Carlo Ludovico Bragaglia, ispirato alla canzone di Domenico Modugno e Riccardo Pazzaglia. Un brano che, in quegli anni, divenne fonte di ispirazioni per molti altri cantanti.

Le doppie nozze e l’ultimo film

Poi il passaggio ai film del filone storico-mitologico, con il suo ruolo nel film ‘Ulisse contro Ercole’ in cui interpretò il ruolo di Elena. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2016, quando recitò una parte in ‘La notte è piccola per noi’, diretto da Gianfrancesco Lazotti. Nella sua carriera ha lavorato anche con il grande Totò, Alessandro Blasetti e Luchino Visconti. Ha sposato in prime nozze il banchiere Jean-Pierre Sabet (deceduto nel 1983) e in seconde nozze l’attore Giancarlo Sbragia (morto nel 1994).