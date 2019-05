Aldo Grasso cita Umberto Eco per criticare «Un giorno in pretura» sul caso Vannini

La critica televisiva di Aldo Grasso si occupa anche di quei programmi che, per loro stessa natura, cercano di entrare nei processi per offrire al pubblico la propria visione sui casi di cronaca del momento. Si avvicina l’anniversario (il prossimo 15 maggio) dell’omicidio del giovane Marco Vannini, ucciso in casa Ciontoli, la famiglia della sua fidanzata. Oltre a Le Iene, anche Un giorno in Pretura si è occupato della vicenda, questa volta cercando di smorzare i toni sulle critiche del web e del pubblico in merito alla posizione dei Ciontoli.

Aldo Grasso parla de Le Iene e di Un giorno in pretura

Per il delitto, il padre della fidanzata di Vannini è stato condannato a cinque anni, dopo una riduzione della pena in appello. Il pubblico dei social network non ha perdonato alcuni atteggiamenti della famiglia Ciontoli mostrati dalle telecamere delle varie trasmissioni che si occupano di cronaca all’indomani della morte di Marco Vannini.

In modo particolare, Aldo Grasso mette in evidenza la diversità nel trattamento della vicenda usato sia da Le Iene, sia da Un giorno in pretura. Il programma di Italia Uno, con i servizi di Giulio Golia, ha puntato a colpevolizzare agli occhi dell’opinione pubblica la famiglia Ciontoli, mentre Un giorno in pretura, con la sua conduttrice Roberta Petrelluzzi, si è dimostrato più garantista.

La citazione di Umberto Eco da parte di Aldo Grasso

Dal momento che Un giorno in pretura è una trasmissione storica, in onda già dal 1988, Aldo Grasso ha potuto usare le parole di Umberto Eco per criticare il programma: «La trasmissione – dice il critico del Corriere della Sera – non rappresenta un prolungamento tecnologico del concetto di pubblicizzazione insito nel processo, ma è una sua trasformazione radicale: “non vediamo la Giustizia in azione, ma la tv che interpreta la giustizia”».

Aldo Grasso sottolinea come il processo di Raitre a Le Iene (andato in scena anche con la diversità di vedute sul caso della strage di Erba) sia sempre stato condotto nel nome dell’audience. Così come ogni caso di cronaca trasmesso in televisione.

FOTO: Petrelluzzi e Golia, Un giorno in pretura e Le Iene – COMBO