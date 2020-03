Il presidente delle Regione Piemonte positivo al Covid-19

Dopo Nicola Zingaretti, un altro personaggio delle istituzioni è risultato positivo al test sul Covid-19. Si tratta del governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il tampone era stato effettuato, così come accaduto per il suo collega della Regione Lazio, in seguito all’incontro di Palazzo Chigi del 4 marzo scorso. Questa mattina, con una nota ufficiale, è stata annunciata la sua positività. Il suo stato di salute sembra essere buono ed è stato dato il via alla procedura, da protocollo, anche sulla sua famiglia e sui membri del suo staff a stretto contatto con lui.

«Nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi, ho effettuato il test per il coronavirus e il risultato è purtroppo positivo – si legge nel comunicato diffuso dalla Regione Piemonte -. Le mie condizioni di salute sono buone e ho già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a me più vicine, a cominciare dalla giunta, dallo staff e dai colleghi, dalle persone con cui sono stato a contatto di recente e naturalmente la mia famiglia».

Alberto Cirio positivo al Covid-19

«Continuerà a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza – ha fatto sapere lo staff del governatore Alberto Cirio -. Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto». Dopo Nicola Zingaretti, dunque, l’attenzione si sposta su tutti i partecipanti a quell’incontro di Palazzo Chigi di mercoledì 4 marzo. I test, secondo quanto si è appreso, sono stati effettuati su tutti coloro i quali hanno partecipato in loco alla riunione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

(foto di copertina: da pagina Facebook)