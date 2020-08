La scritta ‘fr*cio’ sul manifesto di Albano Coraggiosa, Schlein: «Atto vile»

Deturpare i manifesti elettorali, di qualsiasi forza politica, rappresenta di per sé uno degli aspetti più vigliacchi della competizione. Perché non prevede dialettica, perché è un atto a senso unico, senza possibilità di replica. E, per di più, anonimo. Fa ancora più male, però, quando il tutto avviene con un insulto omofobo. La scritta «Fr*cio» su un manifesto di Albano Coraggiosa – lista che si presenta alle amministrative di Albano Laziale – è una ferita della democrazia oltre che dei diritti umani. L’insulto omofobo è arrivato, tra l’altro, a pochissime ore dall’ufficializzazione della candidatura a sindaco della cittadina di Massimiliano Borrelli.

Albano Coraggiosa, lo sfregio omofobo sul manifesto elettorale

La denuncia di quanto accaduto ha assunto rilevanza nazionale grazie al post di Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia-Romagna, che da sempre si è spesa per allargare su tutto il tessuto nazionale il progetto ‘Coraggiosa’ che ha debuttato con successo proprio in occasione delle regionali in Emilia-Romagna.

Oltre alla scritta omofoba, c’è da registrare anche il fatto che il manifesto sia stato strappato. «Un atto vile che denunciamo con forza – ha detto Elly Schlein -, compiuto nei confronti della lista Albano Laziale Coraggiosa cui va tutto il nostro supporto e che ha, come candidato sindaco, Massimiliano Borelli, amministratore stimato e sempre vicino ai problemi delle persone. Organizzatore di tanti viaggi della memoria nei luoghi dell’Olocausto, sempre in prima linea sui temi dell’antifascismo e sui diritti della comunità LGBTI. Se pensano di intimorirci sappiano da subito che hanno sbagliato indirizzo».

Albano Laziale è uno dei comuni in cui il progetto ‘Coraggiosa’ ha preso piede anche nella prossima tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Un aspetto – quello della diffusione capillare sul territorio – che è emerso con molta chiarezza anche nel corso dell’assemblea di Emilia-Romagna Coraggiosa, lo scorso 18 luglio.

In tanti, dopo l’esperienza di successo nelle elezioni emiliano-romagnole, stanno cercando di costruire una comunità che è in crescita ma che, come dimostra il caso di Albano Laziale, si trova anche a contrastare episodi che rasentano l’intolleranza.