Alba Parietti dice che Salvini le ha scatenato gli odiatori contro

Alba Parietti è stata protagonista di uno schema ormai tristemente noto. La presentatrice, nel corso del programma televisivo Stasera Italia, aveva detto che alcune persone dovrebbero informarsi prima di dare il voto. Secondo Matteo Salvini, le dichiarazioni di Alba Parietti avrebbero avuto come bersaglio gli elettori della Lega, che – sempre secondo Matteo Salvini – sarebbero state definite ignoranti.

Alba Parietti contro Matteo Salvini

Ovviamente, Alba Parietti non aveva alcuna intenzione di offendere gli elettori della Lega. Ma tutto ciò non ha impedito a Matteo Salvini di scrivere un post in cui attaccava la presentatrice e opinionista televisiva.

«Mi dicono che oggi Matteo Salvini mi abbia citata, utilizzando una frase estrapolata da Satsera Italia ultizzando solo il pezzo che poteva esser male interpretato (ma che ho immediatamente chiarito, ammetto potevo inizialmente essere fraintesa) e scatenato come sua abitudine i suoi milioni di odiatori. Mi sono arrivate (ci sono abituata) le solite migliaia di insulti sessisti, violenti, orrendi volgari di un perfetto branco addestrato ad avventarsi sul primo che dia la benché minima opportunità di scatenare le belve che ci sono dentro questi soggetti (molti fake) che parlano e insultano a comando».

Nelle Instagram Stories, poi, Alba Parietti ha rafforzato questo concetto, invitando chi di dovere a tornare sui suoi passi: «Prima di vomitare slogan e odio, ascoltare e capire». A corredo di questa didascalia, Alba Parietti ha ricondiviso il video del suo intervento.