Alba Parietti: «Finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può votare in modo legittimo» | VIDEO

La dichiarazione di Alba Parietti a Satsera Italia, programma di approfondimento politico di Rete4, non è passata inosservata al web. Sui social, infatti, si è aperto un dibattito sulle parole pronunciate dalla showgirl torinese: si parla di livello di istruzione idoneo alla possibilità e capacità di recarsi nelle urne elettorali ed esprimere un voto legittimo. Secondo lei, però, in Italia (e non solo) questo gap è ancora distante dall’essere colmato e alle elezioni, troppo spesso, si esprime una preferenza ‘per sentito dire’.

Il concetto espresso da Alba Parietti, seppur molto forte e apparentemente contrario a quello di ‘suffragio universale’ trova spesso sfogo sui social. In molti, infatti, sottolineano come l’istruzione sia il pane fondamentale per comprendere fino il fondo la reale consistenza di personaggi e proposte politiche. L’errore, però, è soprattutto nell’uso di quel termine ‘legittimo’.

secondo me la #Parietti ha ragione, avrebbe solo dovuto sostituire “legittimo” con “consapevole” però il concetto che sta alla base non è sbagliato. pic.twitter.com/zrnNRS3mLB — ◡̈ (@mashkyufriends) January 30, 2020

Alba Parietti e il voto legittimo in base all’istruzione

«Si decide tutto sulla base di voti, cioè: io non dico quello che penso e ho nell’animo. Io vado dove va l’elettorato o dove penso che il popolo voglia andare – ha detto Alba Parietti a Stasera Italia -. Tra l’altro, non voglio offendere nessuno, però finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo».

Nessun dubbio sul suffragio universale

Non mette in dubbio il suffragio universale, come spiega poco dopo. Sottolinea, però, come il livello di istruzione possa essere abbastanza cruciale per evitare strumentalizzazioni e manipolazioni politiche da parte di chi, poi, prende decisioni per conto e per voci degli elettori che hanno dato il loro voto a questo o quel personaggio politico.

