Non solo Alitalia: anche Air Italy è nei guai e rischia la liquidazione

Non è una fase di stallo, ma il passaggio in una violenta turbolenza che sta mettendo a repentaglio l’esistenza – e la sussistenza economica – di Air Italy. L’ultimo bilancio della compagnia aerea nata sulle ceneri di Alisarda e Meridiana, chiuso il 31 dicembre del 2019, non lascia molte speranze per il futuro dell’azienda che, secondo le intenzioni iniziali, avrebbe dovuto sostituire Alitalia in molte tratte internazionali (con particolare attenzione a quelle intercontinentali).

LEGGI ANCHE > Un volo della British Airways ha battuto il record supersonico arrivando da New York grazie al forte vento

Un buco da 200 milioni di euro per la compagnia aerea controllata da Aga Khan (al 51%) e dalla Qatar Airways (al 49%) che obbliga il consiglio di amministrazione a prendere una decisione: un rilancio con nuovi investimenti per coprire il profondo rosso accumulato nell’ultimo anno, oppure la messa in stato di liquidazione dell’azienda. Quest’ultima ipotesi sembrerebbe essere quella presa maggiormente in considerazione e metterebbe fine all’esperienza di un piano mai decollato.

Air Italy è a rischio liquidazione

Le società di consulenza che stanno affrontando il dossier Air Italy, hanno indicato in nuovi e forti investimenti l’unica soluzione per evitare la messa in liquidazione. I vertici di di Aga Khan (che spesero già centinaia di milioni di euro per rilevare Meridiana) sembrano essere contrari a questo piano visti gli scarsi risultati economici e il non convincente appeal in termini di mercato. La soluzione di un ingresso più pesante (dal punto di vista finanziario) di Qatar Airways, invece, non può avvenire.

Le leggi Ue e la Qatar Airways

Le leggi in vigore nell’Unione Europea, infatti, vietano alla compagnia qatariota di poter aumentare le proprie quote societarie e superare il 50% di proprietà di Air Italy. E Qatar Airways, visto il mercato odierno, potrebbe essere l’unica azienda a poter immettere un quantitativo di soldi e mezzi per salvare la compagnia aerea. Per questo motivo, lo scenario più probabile è la liquidazione.

(foto di copertina: da free commons Wikipedia)