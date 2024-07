Le Olimpiadi di Parigi 2024 si tingono di AI

L’AI non può interferire con le singole prestazioni sportive degli atleti, ma saranno il fil rouge dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, analizza da anni l’evoluzione e lo sviluppo delle nuove tecnologie e per la 33^ edizione delle Olimpiadi ha deciso di sfruttare al meglio molti degli strumenti attualmente sul mercato. Per esempio, è stato realizzato un chatbot addestrato esclusivamente sui manuali officiali dei Giochi: sarà uno strumento messo a disposizione (all’interno dell’app Athlete365) di tutti i 10.500 atleti che fanno parte dei 206 Comitati olimpici nazionali che gareggeranno agli eventi in programma dal 26 luglio all’11 agosto nella capitale francese (e anche per coloro i quali prenderanno parte ai Giochi paralimpici tra fine agosto e inizio settembre).

AI Parigi 2024, l’intelligenza artificiale alle Olimpiadi

Altre tecnologie basate sull’AI saranno messe a disposizione di quelle discipline che prevedono una valutazione esterna. Per esempio, la ginnastica e i tuffi vedranno l’intelligenza artificiale entrare in supporto dei giudici chiamati a dare una votazione ai singoli atleti. Proviamo a fare un esempio: i sistemi di intelligenza artificiale quantificheranno dei dati oggettivi. Parliamo dell’altezza di uno stacco, dell’ampiezza di un movimento, della perfetta rispondenza di una esecuzione dell’atleta con la figura che è chiamato a replicare. Dunque, un vero e proprio aiuto per la decisione di quei voti che determinano la vittoria di una medaglia.

La Francia si appresta a utilizzare anche altri strumenti AI in vista dell’inizio delle Olimpiadi di Parigi. Infatti, in città sono state già installate numerose telecamere CCTV per la videosorveglianza. Il software, sviluppato da un’azienda transalpina, monitorerà diverse zone e individuerà l’eventuale presenza di eventi potenzialmente pericolosi (per esempio, un principio di incendio, la presenza di armi o di oggetti pericolosi abbandonati). Non ci sarà, come previsto dalla legge approvata lo scorso anno, un riconoscimento biometrico.