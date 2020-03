Quello di oggi è stato l’ultimo aggiornamento via Twitter del Department of Health and Social Care, che supporta l’attività del primo ministro britannico in tema di sanità, sui casi di coronavirus (nuovi contagi e numeri di morti) che si stanno diffondendo in Gran Bretagna. Dopo l’aggiornamento, infatti, è lo stesso dipartimento a sottolineare come non rilascerà più comunicazioni di questo tipo sui social network e che, invece, si occuperà di redigere un bollettino settimanale da pubblicare ogni venerdì online, seguendo un rigido format.

LEGGI ANCHE > Il ministro Patuanelli in autoisolamento: in contatto con l’assessore lombardo contagiato da coronavirus

Aggiornamenti Gran Bretagna: dati ufficiali sul coronavirus solo ogni venerdì

Su quasi 17mila tamponi effettuati, si sono registrate 85 positività in Gran Bretagna. Tra questi, 32 contagi sono avvenuti in Inghilterra, mentre gli altri sono casi distribuiti in Galles, Scozia e Nord Irlanda. La decisione del dipartimento della salute pubblica, in ogni caso, non ha mancato di suscitare delle polemiche sulla diffusione dei dati concreti del contagio da coronavirus in Gran Bretagna.

As of today, due to the number of new cases, we will no longer be tweeting information on the location of each new case. Instead, this information will be released centrally in a consolidated format online, once a week. We are working on this now and plan to share on Friday. — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 4, 2020

Diversi sono stati gli utenti che hanno rimproverato questa improvvisa mancanza di trasparenza in merito a quanto sta accadendo nel Regno Unito a proposito della diffusione del contagio da Covid-19. Secondo la maggior parte degli osservatori, questa scelta contribuirà alla diffusione di voci incontrollate e teorie del più ampio raggio in merito al contagio da coronavirus sul territorio britannico. Voci che potranno essere smentite soltanto una volta a settimana.

Il governo britannico, dunque, diventerà l’unico depositario del monitoraggio della situazione day-by-day. Una scelta discutibile, soprattutto all’epoca della trasparenza dell’informazione sui social network.