I 141,76 euro di affitto pagati da Elisabetta Trenta

L’alloggio della discordia continua a provocare diverse polemiche. Il Corriere della Sera, anche oggi, è tornato ad approfondire la questione della casa assegnata all’ex ministro della Difesa mentre era a capo del suo dicastero e poi assegnato a suo marito militare. Ora si analizzano anche le cifre dichiarate da Elisabetta Trenta che, però, non corrisponderebbero alla realtà svelata dal quotidiano. L’affaire affitto Trenta assume nuovi contorni che non potranno far altro che acuire il malessere all’interno del Movimento 5 Stelle.

Nei giorni scorsi, rispondendo a Fiorella Sarzanini che ha scoperchiato questo vaso di Pandora, l’ex capo della Difesa aveva parlato di un affitto agevolato da oltre 540 euro al mese. Soldi pagati per poter vivere in quell’abitazione a pochi passi dalla centralissima piazza San Giovanni. Una cifra irrisoria considerando il tenore di quell’appartamento, ma quell’assegnazione era legittima per il ruolo istituzionale ricoperto.

Affitto Trenta, i numeri che non tornano

Secondo il Corriere della Sera, che cita fonti all’interno del Ministero della Difesa, il soldi dell’affitto Trenta per quella casa sono molti inferiori. Si parla di 141,76 euro di canone (agevolato) di locazione. La cifra diventa leggermente più alta se a tutto ciò si sommano i «173,19 euro versati per l’utilizzo del mobilio». La somma, perché la matematica non è un’opinione, è di 314,95 euro mensili pagati dall’ex capo della Difesa per alloggiare in quell’appartamento in pieno centro.

La casetta piccolina nel Pigneto

Numeri che sono ben diversi (per oltre 200 euro al mese) da quelli forniti da Elisabetta Trenta nel suo goffo tentativo di giustificare la sua permanenza in quell’alloggio piuttosto che tornare nella sua casa acquistata al Pigneto. Da lì, secondo quanto dichiarato dall’ex ministro, è stata costretta ad andare via per colpa della criminalità di quella zona di spaccio.

(foto di copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/FILIPPO ATTILI)