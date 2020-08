Il timore di Viviana sull’affidamento di Gioele

I legali della famiglia Mondello, quella del padre di Gioele, sostengono che Viviana Parisi avesse dei timori che riguardavano proprio il piccolo di 4 anni scomparso insieme a lei il 3 agosto scorso. L’affidamento Gioele, secondo Viviana, era a rischio in seguito ad alcuni suoi ricoveri psichiatrici nell’ultimo periodo. Per questo motivo, quando ancora non era stato ritrovato il corpo della dj di 43 anni, i messaggi che le erano stati inviati dalla famiglia del marito erano proprio relativi all’affidamento del bambino.

Affidamento Gioele, l’ultimo timore di Viviana Parisi

«Se torni a casa – era la sintesi di quegli appelli -, non ci saranno problemi con Gioele, non te lo toglieranno». Il marito aveva descritto la depressione della donna durante il lockdown, il timore di ammalarsi e che Gioele si potesse ammalare, l’ansia per quella condizione particolare seguita alla rinuncia alla sua attività da dj molto conosciuta nella zona. Una persona fragile, insomma, ma che mai avrebbe omesso un soccorso al piccolo figlioletto di 4 anni se questo avesse avuto un problema collegato all’incidente stradale. E che mai, probabilmente, si sarebbe separata da lui.

Le ultime ricerche di Gioele

Per questo la pista dell’abbandono a Sant’Agata di Militello sembra essere stata completamente accantonata dagli inquirenti, che stanno cercando Gioele nei boschi di Caronia, dove anche ieri si sono effettuati degli scavi proprio sotto al traliccio dove è stato ritrovato il corpo di Viviana Parisi. Al momento, però, questi accertamenti non hanno dato alcun esito.

Le sorti del bambino appaiono segnate, anche se la famiglia Mondello non si rassegna ancora. Ci saranno altri elementi che porteranno a ricercare Gioele nei pressi del luogo dove è stata ritrovata la madre, mentre continua a restare in piedi la pista dell’aggressione di due cani Rottweiler, con il proprietario di questi ultimi che è stato anche sentito dagli inquirenti. Il tempo passa e il giallo del piccolo Gioele e di sua madre Viviana continua a non avere una soluzione.