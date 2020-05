Le immagini spettrali dell’aereo precipitato a Karachi, in Pakistan

Ci sarebbero stati 99 passeggeri a bordo e 8 membri dell’equipaggio sul volo delle Pakistan International Airlines diretto a Karachi, la seconda città più grande del Paese. Il PK8303 è precipitato pochi minuti prima dell’atterraggio nell’area residenziale Jinnah Ground. Le autorità locali stanno intervenendo sul posto per comprendere lo stato della situazione, ma dalle prime immagini che arrivano dal luogo dello schianto e da quanto è stato documentato sui social network, si lasciano ben poche speranze.

Aereo Pakistan diretto a Karachi si è schiantato in un centro abitato

Non ci sono soltanto vittime tra i passeggeri, ma occorrerà verificare anche se sul luogo dello schianto siano state coinvolte delle persone. A Jinnah Ground, diverse persone hanno girato dei video che hanno documentato l’accaduto: la carcassa dell’aereo, in fiamme, si è scontrata su edifici che, dopo l’impatto, sono crollati su se stessi.

PIA’s Lahore-Karachi flight PK-8303 crashed on a residential area near Karachi airport a short while ago. Fire fighters trying to control fire in an affected house👇🏼 🔥 ✈️ #planecrash #BREAKING pic.twitter.com/LEg1roPjol — Danyal Gilani (@DanyalGilani) May 22, 2020

BREAKING: Bad news coming from Pakistan, Pakistan passenger plane crashes Horrifying footage: Airbus A320 has crashed in a residential area in Karachi. There were 107 on board. Had taken off from Lahore, crashed during approach to Jinnah Int’l Airport, Karachi. #planecrash pic.twitter.com/sbeg3K1iBA — World Updates (@Rntk____) May 22, 2020

Deeply shocked and grieved over the sad news of the PIA #planecrash in Karachi on a residential area with almost 107 passengers and crew members on board. High time PIA should add new planes to assure safety of the passengers. pic.twitter.com/IQCTO34kNr — Naz Baloch (@NazBaloch_) May 22, 2020

Sul posto sono intervenute decine di persone, che hanno cercato di documentare quanto accaduto. Le lamiere dell’aereo spuntano dai tetti delle case dove si è schiantato e una densa nube nera si alza dagli edifici. La popolazione dell’area residenziale è in forte fibrillazione per quanto accaduto, dal momento che potrebbero esserci vittime anche tra i cittadini di Jinnah Ground.

Tuttavia, secondo le primissime testimonianze ottenute attraverso fonti di prima mano legate a parenti presenti sul volo partito da Lahore, ci sarebbero sopravvissuti tra i passeggeri. Come riportato, ad esempio, in questo tweet della giornalista Zainab Imam.