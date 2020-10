Non chiamatela goliardia. Davanti al liceo d’Azeglio di Torino, da diversi decenni, sono state collocate due pietre d’inciampo in ricordo di Franco Tedeschi e Virginia Montalcini, due studenti dello storico istituto del capoluogo piemontese che furono deportati nei campi di concentramento di Auschwitz e Mauthausen. Oggi, gli studenti e i docenti della scuola, accanto a quella testimonianza in ricordo dell’orrore nazifascista, hanno ritrovato due adesivi estrema destra. Si tratta di elementi promozionali dell’associazione studentesca Aliud, che tuttavia si dissocia da quanto accaduto.

Adesivi estrema destra accanto alle pietre d’inciampo a Torino

«Respingiamo con forza l’accaduto e prendiamo fermamente le distanze da chiunque abbia commesso una simile stupidaggine – hanno fatto sapere dall’associazione studentesca di estrema destra -. Per l’ennesima volta, al D’Azeglio, va in scena un teatrino grottesco». Chiunque abbia messo quegli adesivi accanto alle pietre d’inciampo, tuttavia, si è reso protagonista di un gesto oltraggioso che si fa fatica a concepire nel 2020.

Eppure, non si tratta di un gesto isolato nei confronti delle pietre d’inciampo che, negli ultimi anni, da Torino a Roma, sono spesso state oggetto di atti vandalici. E ogni atto vandalico di questo tipo è uno sfregio alla memoria. Secondo Aliud, tuttavia, il gesto è stato commesso da qualcuno che, procurandosi in qualche modo quegli adesivi, ha voluto infangare l’associazione studentesca di estrema destra. Una vicenda poco chiara, sulla quale sarà opportuno indagare a fondo. Il liceo D’Azeglio, infatti, è da sempre stato un luogo di confronto sul tema dell’olocausto e un gesto del genere non può non essere un attentato al ricordo, non a caso stigmatizzato dalle istituzioni scolastiche della scuola torinese.

Ferma condanna anche da parte del Partito Democratico del Piemonte che, attraverso i suoi canali social, ha denunciato l’accaduto.

(Foto dall’account del PD Piemonte)