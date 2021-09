Activision Blizzard paga 18 milioni di dollari di risarcimento per le accuse di molestie sessuali in azienda

Un fondo di 18 milioni di dollari per risarcire i dipendenti americani che sono stati coinvolti nella questione. Così si chiude il caso di discriminazione e molestie sessuali sul lavoro per Activision Blizzard, colosso del gaming che produce giochi popolarissimi del calibro di Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch. Dell’accusa si è occupata la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) degli Stati Uniti e, nonostante Activision continui a negare di aver infranto gli accordi – ovvero garantire un ambiente di lavoro inclusivo – in quanto parte della commissione, ha accettato di pagare il risarcimento.

LEGGI ANCHE >>> Le gravi accuse delle dipendenti a Activision Blizzard, azienda produttrice di videogiochi

Risarcimento e promesse di Activision Blizzard

Sulla società si indaga dal 2018 e l’accusa è quella di «pratiche di impiego illegali sottoponendo dipendenti, individui o un gruppo di individui a molestie sessuali, discriminazioni di gravidanza e/o ritorsioni correlate», come si legge nei documenti del tribunale. L’accordo è stato raggiunto per «evitare le spese, la distrazione e il possibile contenzioso associato a tale controversia» e prevede – oltre al fondo di 18 milioni – una serie di altri intenti.

Si parla di rivedere e aggiornare le politiche aziendali su discriminazione e molestie, assicurandosi che i dipendenti – dai manager alle risorse umane – vengano formati in tal senso. L’accordo comprende anche l’assunzione di un consulente terzo per supervisionare e fare report sui cambiamenti. Qualora dovesse avanzare del denaro dal fondo, la somma sarà destinata a gruppi non-profit che promuovono le donne e la parità di genere nei settori dei videogiochi e della tecnologia.

Nel lungo comunicato con cui Activision ha comunicato la cosa si fa cenno anche all’intenzione di sviluppare software e programmi di formazione «per migliorare le politiche e le pratiche sul posto di lavoro per i datori di lavoro in tutta l’industria tecnologica». «Mi dispiace che qualcuno abbia dovuto sperimentare una condotta inappropriata – ha scritto Bobby Kotick, capo di Activision – e rimango fermo nel mio impegno a rendere Activision Blizzard uno dei luoghi di lavoro più inclusivi, rispettati e rispettosi al mondo».