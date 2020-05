Ma l’accordo sul Mes è «inadeguato» o è «una bella notizia»?

Per l'M5s è "inadeguato", per il Pd è una "bella notizia"

È stato trovato un accordo definitivo sul Mes da parte dell’Eurogruppo. Qualsiasi Nazione, anche se afflitta da deficit o da alti problemi di debito particolarmente alti, potrà richiedere il prestito europeo. Eppure in Italia questa notizia sembra non aver messo d’accordo le varie forze politiche. A cominciare dagli alleati di governo, 5 stelle e dem.

M5s: «Mes inadeguato, serve sforzo per Recovery Fund»

Il Movimento 5 Stelle, in particolare, punta sul ‘Recovery Fund‘: «Le misure fin qui prospettate in sede Ue risultano ancora insufficienti rispetto alle reali necessità legate a questa emergenza. È necessario compiere uno sforzo straordinario rispetto al Recovery Fund», si legge in una nota pubblicata su Twitter. «Non possiamo esultare per i risultati dell’eurogruppo di oggi sul Mes: sebbene debolmente migliorato, resta uno strumento inadeguato sia per la quantità di risorse che può mettere in campo, sia perché continua a essere insidioso nelle potenziali condizionalità future, sulle quali non sono stati ancora fugati tutti i dubbi».

Pd: «Accordo una buona notizia»

Il Pd, per bocca per viceministro dell’Economia Antonio Misiani, si dice invece soddisfatto dell’accordo raggiunto: «L’accordo raggiunto sul Mes è una buona notizia per l’Europa e l’Italia, frutto del grande lavoro di Paolo Gentiloni e Roberto Gualtieri. La nuova linea di credito senza condizioni aiuterà i paesi Ue a sostenere i costi sanitari diretti e indiretti dell’emergenza coronavirus», si legge in un messaggio pubblicato su Twitter.

Forza Italia: «Mes è opportunità, si voti in Parlamento»

Per Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, il Mes è un’opportunità: «I nodi vengono al pettine. Il Mes senza condizioni è un’opportunità per investire in sanità, sicurezza e lavoro. Ma, per propaganda, il M5S continua a dire no, mentre il Pd dice sì. Si voti in Parlamento per legittimare la decisione dell’Italia e verificare l’orientamento del governo», si legge in un tweet.