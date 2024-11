Ma lo sapete quanto interessa a Musk che stiate abbandonando X?

Nelle ultime ore, moltissimi tra cantanti, attori e giornalisti italiani hanno deciso di inscenare una polemica “social” contro Elon Musk scegliendo la strada dell’abbandono della piattaforma X. Una scelta figlia delle ultime polemiche, con l’imprenditore sudafricano – appena nominato da Donald Trump a capo del D.O.G.E. (Dipartimento per l’efficienza governativa) – che si è scagliato contro i giudici italiani (per le questioni legate al trasferimento e trattenimento dei migranti in Albania, ricevendo anche la risposta piccata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Uno scontro istituzionale via social, condito anche da dichiarazioni ondivaghe da parte del governo italiano.

Abbandono di X per “colpa” di Musk, ma è giusto?

Da Piero Pelù a Elio e le Storie Tese, passando per Nicola Piovani, Vinicio Marchioni e Milena Gabanelli. C’è chi ha disattivato l’account e chi, invece, ha annunciato di non postare più nulla sulla piattaforma. Esattamente come fatto da alcune testate internazionali che, per contestare Musk, hanno deciso di fermare le condivisioni sul social, come la britannica Guardian. Diverso, invece, il caso dei giornali francesi (Le Figaro, Le Monde e altri) che stanno protestando per il mancato accordo sull’equo compenso agli editori. Insomma, ci sono tanti motivi dietro le diverse scelte fatte nel corso degli ultimi giorni. Ma ha davvero senso?

A Elon Musk interessa poco, diciamolo francamente, che gli utenti stiano abbandonando la sua piattaforma. Non ha mai pensato di trarre profitto da questo acquisto, fatto – in realtà – per rafforzare la sua posizione all’interno della geopolitica digitale. Esattamente come confermato dalle recenti elezioni americane. E proprio dopo il voto, ecco che sulla piattaforma molte persone sostengono di aver visto un notevole calo nel numero dei follower. Il motivo? È in corso la cancellazione di molti bot che per mesi hanno infestato la piattaforma. Anche a nostra insaputa.