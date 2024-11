Se trovate un ammanco di follower, non è perché stanno lasciando X a causa di Musk

Ci sono utenti che hanno deciso – di propria sponte – di lasciare la piattaforma e altri che sono “magicamente” spariti senza annunciare niente a nessuno. Nelle ultime ore, infatti, stanno accadendo due fenomeni sul social di Elon Musk. Da una parte i (pochi) profili italiani, anche di Vip, che hanno deciso di mettere la parola fine alla loro esperienza su X; dall’altra un evidente calo di follower su X. Due storie che non hanno a che vedere nulla l’una con l’altra e, soprattutto, due vicende che hanno delle spiegazioni molto differenti tra loro.

LEGGI ANCHE > A cosa serve lasciare X adesso?

Come abbiamo spiegato nei nostri precedenti approfondimenti, dopo la “polemica” a distanza sui giudici italiani e il Quirinale, moltissimi Vip nostrani hanno annunciato l’abbandono della piattaforma di proprietà di Elon Musk. Contestualmente, anche molte testate hanno deciso di percorrere la stessa strada: chi, come il The Guardian, per protestare contro la “deriva” intrapresa dalla piattaforma (e dal suo proprietario) e chi, come le testate francesi, in protesta contro il mancato accordo sull’equo compenso da parte del social network. Poi, però, ci siamo imbattuti in moltissimi profili che hanno denunciato – sempre nelle ultime ore – un calo follower su X.

Calo follower su X, cosa sta succedendo

Ma l’abbandono di “alcuni” della piattaforma e questo calo di follower non è assolutamente collegato. Dunque, se vi trovare un numero ridotto di follower sul vostro profilo, non è perché la “gente sta abbandonando X”. Cosa sta succedendo, dunque? Come già accaduto in passato, è in corso una pulizia dei cosiddetti account “bot”. Ovvero profili falsi, spesso creati da società ad hoc e messi in vendita, ma anche dalla piattaforma stessa per foraggiare la user experience di utenti che acquistano i prodotti per aumentare la visibilità dei propri post.

Ed era inevitabile che questo accadesse dopo le elezioni americane. Se Elon Musk lo avesse fatto prima, probabilmente sarebbe stato accusato di gestire la piattaforma a suo piacimento e per le proprie intenzioni (cosa che ha fatto, ma non in questo modo). Attenzione, però: non esiste alcun sillogismo tra la cancellazione di questi bot automatizzati e il fatto che i profili abbiano necessariamente acquistato pacchetti di bot. Spesso e volentieri, questi bot seguono persone a caso o coloro i quali parlano di “cause” specifiche. Alimentando, dunque, delle bolle. Inconsapevolmente. Seguendo l’esatta dinamica delle bot-net.