Come aiutare gli 80 mila bambini sfollati dopo l’esplosione di Beirut

L’esplosione di martedì sera è costata la vita a 140 persone – secondo l’attuale bilancio – con 5 mila persone che sono rimaste ferite e ancora centinaia di dispersi. In questa enorme tragedia l’UNICEF ha anche stimato che circa 80 mila bambini Beirut sono rimasti sfollati a causa delle esplosioni e che – insieme alle loro famiglie – necessitano di aiuto il prima possibile. A questo l’associazione umanitaria aggiunge la preoccupazione per le condizioni mentali e per lo shock che una simile esperienza può aver causato in tutti questi minori.

Bambini Beirut separati dalle loro famiglie

Dalla capitale del Libano arrivano numerose segnalazioni di bambini che sono stati separati da membri della famiglia, i cui membri risultano ancora dispersi. «Nelle ultime 24 ore, l’UNICEF ha continuato a coordinarsi strettamente con le autorità e i partner sul campo per rispondere ai bisogni immediati delle famiglie colpite, concentrandosi sulla salute, l’acqua e il benessere dei bambini», ha reso noto Violet Speek-Warnery, Vice Rappresentante dell’UNICEF in Libano. Tra le altre cose, almeno 12 strutture sanitarie primarie, centri di assistenza materna, neonatale e per le vaccinazioni a Beirut sono stati danneggiati, con un impatto sui servizi per quasi 120.000 persone.

L’ospedale pediatrico distrutto e un neonato morto

Nella zona di Karantina un ospedale pediatrico è stato distrutto e un neonato ha perso la vita. Gli ospedali che restano nella città sono sovraccarichi per l’enorme esigenza di cure e hanno esaurito le forniture mediche essenziali. Nell’esplosione sono andati distrutti anche 10 container forniti dal Ministero della Sanità Pubblica con dispositivi di protezione individuale e solo nelle ultime 48 sono stati registrati 464 nuovi casi di COVID-19. Anche le scuole di Beirut nella zona dell’esplosione hanno riportato molti danni e la verifica dei danni è in corso.

Come contribuire per aiutare i bambini di Beirut

Per aiutare i bambini di Beirut l’UNICEF ha bisogno immediatamente di quasi 4,4 milioni di dollari. Per aiutare i bambini di Beirut è attiva una raccolta fondi Unicef grazie alla quale i team dell’organizzazione potranno continuare a lavorare h24 fornendo assistenza alle autorità locali. Le esigenze immediate che vanno soddisfatte grazie alla cifra raccolta sono, tra le altre: l’acqua potabile per coloro che lavorano ai soccorsi, le valutazioni preliminari su magazzini, scuole, celle frigorifere, infrastrutture idriche e strutture sanitarie, compresi ospedali e unità di terapia intensiva specializzata per i neonati, il supporto psicosociale per aiutare i bambini ad affrontare il lutto e i traumi.

