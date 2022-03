Al momento, il servizio prevede una lunga coda per il grande quantitativo di accesso all'app degli aventi diritto (ma anche di chi - in realtà - non c'entra nulla con il bonus). Ma i soldi non terminano

No, non avrai 20 anni quando riuscirai – finalmente – a riscuotere i 500 euro da 18app

L’ironia più facile di tutte è quella che dice che, prima di riscuotere il bonus da 500 euro su 18app, i diciottenni di oggi avranno già 20 anni, vista la lunga fila che dovranno smaltire per poter intascare il contributo previsto dal governo per tutti i nati nel 2003, attraverso cui potranno acquistare biglietti per il cinema, per i teatri, per i concerti, eventi culturali, musei, monumenti, parchi archeologici; o ancora musica, libri, abbonamenti a quotidiani o a periodici, corsi di teatro, di musica o di apprendimento delle lingue straniere. Quello che è stato rilevato da diversi utenti è il lunghissimo tempo d’attesa che si dovrà scontare prima di potersi assicurare il bonus da 500 euro.

LEGGI ANCHE > Che fine fanno i 500 euro del bonus cultura? I giovani li rivendono online

18app problemi con l’accesso all’erogazione del bonus

Tuttavia, si tratta di un ostacolo soltanto apparente. È perfettamente normale che, essendo stato aperto l’iter di richiesta alle ore 12 del 17 marzo, diverse persone si siano riversate sulla piattaforma nello stesso momento, esattamente come avviene all’apertura di un botteghino per l’acquisto dei biglietti di un concerto molto partecipato. C’è una sola, fondamentale differenza con questa situazione: il bonus da 500 euro verrà erogato a tutti gli aventi diritto. Non è, per intenderci, il classico “click-day”, nel corso del quale si riesce a trarre beneficio da un vantaggio soltanto se si completano le richieste d’accesso prima degli altri.

Del resto, in cima alla landpage di 18app è scritto abbastanza in grande: «fino al 31 agosto 2022 puoi registrarti con SPID o CIE e ottenere il tuo Bonus Cultura».

Consideriamo il fatto che, per una sorta di voyeurismo, anche chi non ha diritto al bonus cultura ha fatto l’accesso all’applicazione andando a rimpolpare la fila delle persone in attesa: noi di Giornalettismo, pur avendo più di 18 anni, siamo atterrati nell’Area Beneficiario e abbiamo osservato che, prima di noi, ci sono quasi altre 60mila persone in attesa. Il suggerimento è quello di provare tra qualche giorno (anche domani la procedura dovrebbe essere più rapida).