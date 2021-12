YouTube Tv perde Espn, fallito l’accordo con Disney

YouTube TV non è riuscita a raggiungere un accordo con Disney per mantenere più di una dozzina di canali di proprietà della Disney sul servizio di streaming TV in diretta

YouTube TV non è riuscita a raggiungere un accordo con Disney per mantenere più di una dozzina di canali di proprietà della Disney sul servizio di streaming TV in diretta. A partire dal 18 dicembre, le reti popolari tra cui Espn e Abc sono state rimosse dal servizio. È quanto riporta il sito theverge.com.



La Disney ha dichiarato che dopo le trattative in corso con YouTube TV, “hanno rifiutato di raggiungere un accordo equo con noi in base ai termini e alle condizioni del mercato. Di conseguenza, i loro abbonati hanno perso l’accesso al nostro ineguagliabile portafoglio di reti, tra cui sport e notizie in diretta, oltre a programmi di intrattenimento per bambini, famiglie e in generale di Abc, le reti Espn, i canali Disney, Freeform, le reti FX e i canali National Geographic”, ha aggiunto la società. “Siamo pronti a raggiungere un accordo equo con Google il più rapidamente possibile al fine di ridurre al minimo i disagi per i telespettatori di YouTube TV ripristinando le nostre reti. Speriamo che Google si unisca a noi in questo sforzo”.

In un post sul blog, YouTube TV ha affermato che “continuerà le conversazioni con Disney per sostenere il nome nella speranza di ripristinare i loro contenuti su YouTube TV. Abbiamo condotto trattative in buona fede con Disney per diversi mesi”, ha affermato YouTube TV. “Purtroppo, nonostante i nostri migliori sforzi, non siamo stati in grado di raggiungere un accordo equo prima della scadenza di quello esistente e i loro canali non sono più disponibili su YouTube TV”.

All’inizio di questa settimana, sembrava probabile una risoluzione positiva della perdita del servizio. Per prima cosa, lo scorso 13 dicembre il servizio ha detto agli abbonati in un’e-mail che la House of Mouse “è un partner importante per noi”, aggiungendo che sperava di negoziare un accordo con la Disney “a condizione che potessimo raggiungere condizioni eque”. Ma le società non sono riuscite a raggiungere un accordo poiché il loro attuale accordo è scaduto dopo il 17 dicembre. La perdita di oltre una dozzina di canali non aiuta esattamente YouTube TV a rimanere competitiva rispetto ad altri servizi Internet via cavo come Hulu con Live TV o Fubo TV. Non solo una dozzina di canali vengono cancellati dal servizio, ma l’elenco delle proprietà di proprietà della Disney che verrebbero eliminate è ampio, inclusi non solo i canali Disney, ma anche i canali Fx, Espn e National Geographic.

