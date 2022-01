YouTube ha deciso che il suo futuro è negli NFT

L'amministratrice Susan Wojcicki, in una lettera, ha informato sulle priorità per il 2022 della società

Incatenati alla block-chain. Anche YouTube, che storicamente ha basato tutto il suo business sull’accessibilità dei contenuti, sulla loro replicazione, sul fatto che, molto spesso, nel passaparola perdono addirittura la loro paternità, adesso ha deciso di svoltare e di dare importanza alla tecnologia che sta dietro agli NFT, cercando di inserirsi nella corsa al web3, quello che prevede tracciabilità, ancoraggio alla fonte originale e pagamenti in criptovalute. L’annuncio è dell’amministratrice di YouTube, Susan Wojicicki, che – in una lettera – ha dichiarato quali saranno le prospettive della piattaforma per il 2022.

LEGGI ANCHE > Twitter consentirà di mettere in mostra i propri NFT come immagine del profilo

YouTube e gli NFT, le nuove prospettive della piattaforma

L’idea che si rende esplicita all’interno di questa lettera sulle prospettive future dell’azienda è quella di mettere a disposizione dei creators tutte le nuove tecnologie, compresa quella dell’NFT. Ma in che modo tutto questo potrebbe essere applicato a YouTube? La lettera ai creators resta ancora troppo vaga da questo punto di vista, ma secondo Wojicicki potrebbe essere una nuova occasione di monetizzazione per tutti coloro che utilizzano la piattaforma per promuovere i loro contenuti.

Del resto, diversi creators di YouTube avevano iniziato a intraprendere autonomamente questa strada, mettendo in vendita i loro video più virali (e quelli su cui hanno intenzione di detenere una sorta di copyright) proprio come NFT. YouTube non vuole – pare – restare indietro su questo tema, visto anche l’allineamento di altri competitors e di altri giganti di Big Tech sull’argomento.