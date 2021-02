Il co-fondatore di Wikipedia la attacca perché «non è neutrale su socialismo e comunismo»

Wikipedia, la rossa. Almeno secondo il suo co-fondatore Larry Sanger che nel 2001 ha persino dato il nome all’enciclopedia open source. Tuttavia, non è una novità che – da più di qualche anno – lo stesso Sanger sia in rotta con il resto del team di Wikipedia, accusata più volte di aver smarrito il proprio scopo originario e di aver fatto davvero poco per risolvere alcune controversie che, nel corso degli anni, si sono sviluppate intorno all’enciclopedia online.

Wikipedia, secondo il co-fondatore, è troppo sbilanciata a sinistra

Larry Sanger, nel corso di un’intervista a Fox News risalente a tre giorni fa – l’emittente scelta. con ogni probabilità, non rappresenta un caso -, ha affermato che l’enciclopedia ha ormai perso la sua neutralità e ha addotto come esempi alcuni lemmi, sia su concetti storici, sia su personaggi d’attualità. Il co-fondatore, nella fattispecie, ha criticato profondamente i lemmi di socialismo e comunismo: «Coprono un numero enorme di parole, oltre 28mila, e tuttavia non contengono alcuna discussione sui genocidi commessi dai regimi socialisti e comunisti, nel corso dei quali decine di milioni di persone furono assassinate e fatte morire di fame».

In generale, Sanger ha affermato che Wikipedia è troppo sbilanciata, nei suoi giudizi, su ideologie di sinistra. Anche la pagina di Donald Trump, secondo il co-fondatore, è troppo critica al momento, mentre quella di Obama – sono sempre parole di Sanger – «non contempla numerosi scandali». Questa dichiarazione era stata già espressa dal co-fondatore di Wikipedia in un precedente post su un blog che risaliva al maggio del 2020. In base a queste argomentazioni, Larry Sanger ha definito l’enciclopedia come un «progetto ormai morto».

A Fox News è arrivata una replica da parte della Wikipedia Foundation che, attraverso un portavoce, ha sottolineato come in realtà Wikipedia sia attiva e viva e che uno studio di Harvard ha recentemente dimostrato che, quando un lemma è sottoposto alle modifiche di un gruppo di autori che portano avanti delle verifiche incrociate, la neutralità della voce è più elevata.