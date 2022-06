Wikimedia Enterprise: il servizio a pagamento per chi sfrutta i contenuti massivamente

Alla base di sempre più progetti di informazione o di didattica ci sono le voci di Wikipedia. Per questo motivo, la Wikimedia Foundation ha dato vita a un prodotto, a pagamento (a differenza di tutto ciò che ruota nell’universo del wiki), che si chiama Wikimedia Enterprise e che si rivolge in maniera specifica a tutti quei canali che sfruttano in maniera massiva le voci di Wikipedia per fare impresa. In questo modo, la fondazione mette a disposizione dei suoi clienti premium alcuni servizi in più, come un feed di aggiornamenti dei contenuti in tempo reale sui progetti Wikimedia, un uptime garantito e altri requisiti di sistema che vanno oltre ciò che è disponibile gratuitamente nelle API pubblicamente disponibili e nei dump di dati.

Wikimedia Enterprise e i suoi clienti business per i quali riserverà servizi specifici

Wikimedia Enterprise ha i suoi primi due clienti: si tratta di Google – che utilizza principalmente le voci di Wikipedia per le aree relative alla conoscenza legata agli argomenti inseriti nella barra delle ricerche – e di Internet Archive che, essendo una sorta di macchina del tempo delle pagine web, tiene traccia di tutte le modifiche che sono state fatte ai diversi lemmi di Wikipedia. Questo per capire cosa si intende per “uso massivo” delle voci di Wikipedia (un utilizzo che è un qualcosa di molto diverso rispetto a una citazione una tantum).

Grazie all’accordo con Wikipedia Enterprise, nella fattispecie, Google potrà utilizzare le voci dell’enciclopedia open source per tutti i suoi progetti sulla conoscenza e sull’educazione. Tagliando fuori, in questo modo, molti settori della conoscenza stessa, compreso – probabilmente – quello di un certo tipo di informazione. L’obiettivo della Wikipedia Enterprise, entro un anno dal suo lancio commerciale, è quello di coprire i suoi attuali costi operativi, grazie anche a una serie di clienti che – ci si aspetta – utilizzeranno il loro prodotto.