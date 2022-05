Lo stesso account Whatsapp potrà funzionare su due telefoni diversi

Si tratta di una funzionalità particolarmente attesa sulla quale Whatsapp starebbe lavorando, come si deduce dalla beta 2.22.10.13. Whatsapp su due telefoni (o comunque su due dispositivi mobili diversi come, ad esempio, uno smartphone e un tablet) è una possibilità che – fino ad ora – non è mai esistita poiché, come spiega il regolamento stesso di Whatsapp, l’account può essere verificato solo con un numero e su un unico telefono e non è possibile avere un account WhatsApp su due numeri di telefono. Tra le altre cose, nel centro di assistenza dell’applicazione viene anche specificato che se si prova «a trasferire frequentemente l’account WhatsApp su dispositivi differenti, può accadere che a un certo punto il tuo account venga bloccato a causa delle richieste di verifica dell’account».

Il consiglio generale, quindi, è sempre stato quello di non provare a passare troppe volte da un dispositivo all’altro o da un numero all’altro.

Whatsapp su due telefoni: come funziona la nuova possibilità

Lo screenshot della beta 2.22.10.13 – diffuso da Webetainfo.com – mostra come si può andare ad abilitare due smartphone o due dispositivi mobili in generale affinché possano ricevere i messaggi legati a uno stesso numero. Si tratterebbe, in pratica, della possibilità concreta di avere lo stesso account collegato a due dispositivi diversi avendo un collegamento concreto con lo stesso numero di telefono.

Secondo quanto trapela, probabilmente il secondo dispositivo potrà essere abbinato al primo direttamente tramite un codice – con molta probabilità un QR Code. Una volta creata la connessione, i messaggi delle diverse chat verranno sincronizzati tra un dispositivo e l’altro, un po’ come attualmente avviene quando – sempre tramite QR Code – un dispositivo viene collegato a un PC e tutte le chat vengono visualizzate anche attraverso Whatsapp Web manentendo la crittografia end-to-end.

Nell’approfondimento di Webetainfo in merito alla questione lo screen fa riferimento ad Android quindi, almeno per ora, non ci sono indiscrezioni che possano confermare che la stessa funzionalità sarà disponibile anche per i dispositivi Apple.