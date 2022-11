WhatsApp introduce le Communities che faciliteranno la comunicazione tra più gruppi correlati

Meta, azienda proprietaria di Instagram, Facebook e WhatsApp, sta introducendo delle modifiche all’applicazione di messaggistica che faciliteranno l’utilizzo dell’applicazione per grandi cerchie di persone.

Welcome to Communities 👋 Now admins can bring related groups together in one place to keep conversations organized. Organized. Private. Connected 🤝 pic.twitter.com/u7ZSmrs7Ys — WhatsApp (@WhatsApp) November 3, 2022

WhatsApp Communities: più gruppi correlati ora in un unico luogo virtuale

Le Communities di WhatsApp sono progettate per ospitare un maggior numero di persone rispetto alle attuali chat di gruppo che da quest’anno consentono la partecipazione di 512 persone al massimo ma anche per riunire più gruppi diversi in un unico luogo virtuale, stando anche a quanto annunciato da Meta lo scorso aprile. Le Communities sono pensate per riunire persone che fanno parte di una stessa organizzazione, come un luogo di lavoro ma anche persone dello stesso quartiere. «Le Communities di WhatsApp offrono agli utenti la possibilità di organizzare e riunire gruppi con interessi in comune», scrive WhatsApp nella sezione del Centro assistenza riguardante le Communities.

Meta aveva fatto l’esempio di una scuola, pensando alle Communities come a uno strumento a servizio di organizzazioni molto grandi e complesse, e aveva scritto: «Pensiamo che le Communities renderanno più facile per un dirigente scolastico riunire tutti i genitori della scuola per condividere aggiornamenti da leggere e creare gruppi su classi specifiche, attività extrascolastiche o attività di volontariato».

Tra le nuove funzionalità potrebbero esserci l’introduzione dei sondaggi così da facilitare l’organizzazione e le favorire le decisioni. Inoltre, le videochiamate possono ora accogliere fino a 32 partecipanti, il che potrebbe essere utile anche per favorire la comunicazione nelle Communieties.

WhatsApp starebbe lavorando anche per consentire la creazione di gruppi che possano accogliere un numero maggiore di persone, portando il numero massimo a 1024 utenti.