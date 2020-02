HBO ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di Westworld, la serie che dopo la conclusione di Game of Thrones diventa ancor di più uno dei prodotti di punta del network americano. La terza stagione arriverà in contemporanea su Sky Atlantic a partire dal prossimo 15 marzo, com’era stato annunciato in un teaser la scorsa settimana.

Il trailer ufficiale rilasciato da HBO mostra un radicale cambio di passo proprio a partire dall’ambientazione: i tradizionali set della serie, infatti, lasceranno il passo a un non meno inquietante mondo distopico dominato da una misteriosa società di tecnologia, la Incite. I protagonisti usciranno dunque dal labirinto e nulla sarà più come prima. Nel loro viaggio, i protagonisti scopriranno che il mondo esterno, pieno di menzogne e inganni, è più simile alla loro realtà di quanto pensassero. Descritta come «un’oscura odissea sull’alba della coscienza artificiale e sul futuro del peccato», Westworld 3 sarà ambientata nel mondo reale, in cui le macchine con una propria coscienza dovranno esplorare il nuovo ambiente e continuare la lotta con gli uomini per la propria libertà e il libero arbitrio.

Nel cast ritroviamo la confermata protagonista Evan Rachel Wood, ma anche Thandie Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson e Ed Harris. Le new entry sono Aaron Paul, noto per il suo ruolo in Breaking Bad, e Vincent Cassel.

Westworld è creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy.