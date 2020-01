Finalmente sappiamo quando tornerà Westworld, che con l’uscita di scena di Game of Thrones diventa ancora di più una delle serie di punta HBO. L’annuncio è stato dato da un teaser trailer: Westworld 3 debutterà il prossimo 15 marzo negli USA, in Italia lo show è trasmesso da Sky Atlantic in contemporanea.

Il teaser di Westworld 3 contiene diversi eventi apocalittici di un futuro prossimo distopico: si apre con l’impeachment del 45° presidente, arrivando ad una seconda guerra civile in Russia fino ai disastri portato dai cambiamenti climatici che tanto sono di attualità.

Westworld 3 con Aaron Paul e tante altre novità

Il co-creatore di Westworld Jonathan Nolan aveva già annunciato un futuro distopico ispirato al mondo di Blade Runner, tutto questo ha trovato conferma nel teaser trailer:

“La distopia può sembrare molto bella nel mondo. Solo perché il mondo è corrotto al suo interno, non significa che non possa apparire bello. Volevamo esplorare una forma di distopia mai vista prima”.

Tante le novità in Westworld 3, che potrà contare soltanto su 8 episodi e vedrà un cast rinnovato per dare linfa vitale alla narrazione. Oltre ai confermatissimi Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Tessa Thompson e Jeffrey Wright vedremo infatti anche Aaron Paul, il Jesse Pinkman di Breaking Bad. Il suo ruolo sarà uno dei principali e questo è un grande ritorno sul piccolo schermo per un attore alla ricerca di un nuovo personaggio iconico da legare alla sua carriera. I grandi nomi tra le new entry però sono anche Vincent Cassel, Lena Waithe, John Gallagher Jr. e Tommy Flanagan.

Tra le altre novitá anche il contatto diretto tra gli host e i loro creatori, oltre che delle nuovissime ambientazioni. La terza stagione sarà meno criptica dato che avrà il compito di risollevare lo show criticato per l’eccessivo numero di sottotrame e passaggi complessi nella seconda stagione. I due autori hanno annunciato di avere già materiale per una quarta e una quinta stagione.

Westworld è creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy.