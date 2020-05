Questa sera torna con il quarto appuntamento Vivi e Lascia Vivere, l’apprezzatissima fiction di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci e diretta da Pappi Corsicato. La fiction viaggia stabilmente sopra i 6 milioni di spettatori e sopra il 23,5% di share confermandosi come il prodotto migliore in questo momento su tutte le reti televisive. Nell’ultima puntata abbiamo assistito alla tenacia della figlia Giada Ruggero, interpretata da una splendida Silvia Mazzieri, partita alla volta di Tenerife per scoprire qualcosa in più attorno alla misteriosa morta del padre e ad un allontanamento tra Toni e Laura. Andiamo a scoprire le anticipazioni di questa sera per Vivi e Lascia Vivere.

Vivi e Lascia Vivere, le anticipazioni del settimo episodio

Nel settimo episodio, il primo di quelli in onda questa sera, vedremo che Toni sarà allontanato da Laura, dopo quello che la donna ha scoperto la verità sul suo conto. Dopo che l’uomo si sente male però lei deciderà di stargli accanto andando a trovarlo in ospedale. Nina conosce meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Intanto Giada vedremo che troverà a Tenerife il padre e scoprirà che l’uomo non è morto, ma è vivo e vegeto, si è risposato ed ha una nuova famiglia con un altro figlio piccolo.

Le anticipazioni dell’ottavo episodio

Giada dopo aver scoperto che il padre è vivo torna a Napoli insieme a lui. Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Nonostante la madre spiegherà che si è inventata la morte del marito, poiché si è sentita ferita dopo aver scoperto del tradimento, i figli andranno via di casa. Le amiche decidono di voltarle le spalle. Questa volta sarà Toni a starle accanto, ricambiando così quando la donna era stata l’unica al suo capezzale in ospedale.

L’appuntamento con Vivi e Lascia Vivere è per questa sera su Rai 1 in prima serata.