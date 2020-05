Abbiamo tutti negli occhi il volto pestato di Vittorio Brumotti, l’inviato di “Striscia la notizia”. “Spia infame”, “Ma quando ti ammazzano?”, “La prossima volta fatti i c***i tuoi oppure non lamentarti se le prendi” sono solo alcuni dei commenti lasciati sui profili social di Striscia la notizia e di Vittorio Brumotti, dopo la violenta aggressione subita dall’inviato nei pressi di Porta Venezia, nel pieno centro di Milano.

Evidentemente, rischiare la vita nel tentativo di togliere, anche se per poco tempo, la droga dalle piazze delle nostre città non basta per sottrarsi agli insulti dei soliti haters. Le drammatiche immagini del pestaggio subito nel pomeriggio di sabato da Vittorio Brumotti verranno trasmesse stasera nella puntata di Striscia la notizia su Canale 5, a partire dalle ore 20.35. Intanto ecco un frame in anteprima di quanto andremo, purtroppo, a vedere tra poche ore.

Staremo a vedere dunque questa sera come sono andate davvero le cose a Milano, ma già dall’anteprima è evidente la vile aggressione a Vittorio Brumotti in centro a Milano. Dall’anteprima possiamo osservare un uomo con un cappuccio blu aggredire il mal capitato inviato con tanto di manganello. La speranza è che il video servizio di stasera possa essere un monito per cui gli operatori dell’informazione vengano tutelati maggiormente dalle forze dell’ordine specie in questo delicato periodo.