In queste ore di caos politico, Roma può godere di una «Buona notizia». A darla è la sindaca Virginia Raggi, che sui social network ha annunciato l’acquisto di altri 97 nuovi bus per potenziare il trasporto pubblico della capitale. La speranza dei pendolari è che non vada a finire come con gli autobus israeliani.

LEGGI ANCHE > I 70 bus di Atac se ne tornano a Tel Aviv

Virginia Raggi torna ad acquistare bus: «Passi avanti decisivi»

Non è passato molto da quando esplose il caso dei bus israeliani a Roma. A giugno emerse infatti che i 70 bus che Atac aveva noleggiato e fatto arrivare da Tel Aviv non potevano circolare per le strade della Capitale, perché avrebbero violato le normative comunitarie sulle emissioni inquinanti. Non proprio un dettaglio da poco, che aveva scatenato l’ironia e il disprezzo dei romani, e non solo. Oggi però Virginia Raggi torna a parlare di trasporto pubblico con un rinnovato entusiasmo: sui social ha annunciato «l’ordine di altri 97 nuovi autobus attraverso la piattaforma Consip, per un valore di 30 milioni di euro, per rinnovare sempre di più il parco mezzi della Capitale». La sindaca spiega che le nuove vetture si aggiungeranno alle 227 già acquistate lo scorso anno e che «in parte sono già in circolazione sulle strade di Roma», e che stanno «già facendo la differenza» su molte linee del servizio. Ma non finisce qui: «Presto faremo un ulteriore ordine di nuovi mezzi per un valore di altri 30 milioni di euro» scrive ancora la sindaca 5 stelle, intenta a voler migliorare il trasporto pubblico, una delle grandi piaghe della città.

