Amadeus e il Festival di Sanremo 2020 omaggiano Vincenzo Mollica

Il festival di Sanremo 2020 rende omaggio al grande Vincenzo Mollica, storico inviato della Rai dal 1981 che il 29 febbraio andrà in pensione dando così l’addio al suo storico balconcino. Un momento commovente quello sul palco del teatro Ariston. Mollica è una vera leggenda in Rai dato che ha anche fatto l’inviato ai festival di Cannes e Venezia, da cui è stato omaggiato lo scorso settembre per la sua ultima mostra del cinema.

L’omaggio alla carriera di Vincenzo Mollica, l’uomo dal viso buono

Allo scoccare della mezzanotte, come previsto, arriva il momento più toccante della serata. L’omaggio a Vincenzo Mollica tocca tutti, ma proprio tutti. Nessuno escluso. Proprio per dare un’idea dell’anima di quante persone il celebre giornalista abbia toccato nella sua vita la voce di Fiorello e Amadeus non era sufficiente. Ecco che arriva un video con alcuni dei tanti, tantissimi amici che l’uomo si è fatto lungo il suo percorso. Tantissime le belle parole spese. Stefania Sandrelli lo apostrofa con affetto e Vasco Rossi parla di lui come un uomo che ha «raccontato la musica italiana con grande profondità. Chissà quanti festival avrai visto festeggio con te i 70 anni di Sanremo, ricordandoti che non te ne puoi andare alla chetichella». Anche Roberto Benigni ha parlato al caro amico: «Mi hanno detto che questo è il tuo ultimo Sanremo. Tu sei il più grande cantante di Sanremo e ti voglio dare la palma d’oro e so che non sarà l’ultimo Sanremo e questo è solo il primo di una lunga serie. Tu sei meglio di volare, sei la canzone più bella». Non può mancare la gag finale con la richiesta a Mollica di dire la sua frase: «Mi è partita la sciabbarabba». L’applauso sentito del pubblico chiude il toccante momento e sancisce la fine della carriera di Vincenzo Mollica. Applausi e ovazioni anche in sala stampa.