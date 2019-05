Lecce, i vigili urbani deridono un disabile e pubblicano il video in rete

I vigili urbani di Maglie, un paese in provincia di Lecce, sono finiti nell’occhio del ciclone per quanto accaduto in paese. Nel corso della loro giornata lavorativa, infatti, hanno avvicinato un disabile e gli hanno fatto un brutto scherzo: hanno svitato la ruota della sua bicicletta, nonostante le proteste del ragazzo in questione. La ruota, pare, era stata nascosta all’interno del bagagliaio di una macchina in dotazione alla polizia municipale. Non solo: la scena è stata ripresa dal cellulare di una dei due vigili ed era stata diffusa in una chat. Da qui è diventata virale.

Vigili Maglie, le accuse dopo il video al disabile

Due agenti della polizia municipale di Maglie, di 52 e di 53 anni, sono ora accusati di accusati di violenza privata, interruzione di pubblico servizio e istigazione al suicidio. La vittima, infatti, avrebbe minacciato il suicidio dopo essere venuto a conoscenza del fatto che il video ormai era diventato virale.

Le indagini sui vigili Maglie

Nel video, oltre alle immagini scioccanti con cui due rappresentanti delle istituzioni si prendono gioco di un ragazzo affetto da disabilità, si possono ascoltare distintamente gli insulti pesanti che i vigili hanno rivolto al disabile. Nel frattempo, la notizia è rimbalzata sui social network, dove gli utenti l’hanno commentata in maniera indignata.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Maria Vallefuoco: quest’ultima ha dato mandato ai carabinieri di effettuare delle perquisizioni all’interno delle abitazioni dei due vigili urbani, dove si è proceduto con il sequestro dei computer e dei telefonini dei due uomini protagonisti del gesto.