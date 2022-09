Video razzista in cui l’attrice della Sirenetta è modificata, Twitter sospende l’account

Twitter ha sospeso l’account di un utente, @vandalibm che ha condiviso una clip a sfondo razzista. In questi giorni di discute del nuovo live action della Disney, The Little Mermaid, in cui la protagonista Ariel è interpretata dall’attrice Halle Bailey. Come spesso accade in questi casi, molti utenti hanno criticato la scelta degli autori appellandosi al “politicamente corretto” di Disney o dicendo che scegliere un’attrice nera per il ruolo di Ariel non è coerente con la storia originale della Sirenetta. Vandalibm però si è spinto oltre e ha deciso di modificare la pelle, i capelli e i lineamenti dell’attrice per renderla più simile al personaggio di Ariel che tutti conoscono grazie al cartone animato Disney: pelle bianca e capelli rossi.

Ariel modificata, chi è stato a farlo?

Il tweet che mostrava le modifiche è stato condiviso all’inizio di questa settimana dall’utente @vandalibm e ha suscitato un’indignazione diffusa su Twitter, dove è diventato virale. Nel tweet, @vandalibm ha menzionato il presunto autore della clip modificata, @TenGazillionIQ, e ha affermato che Ariel era stata “aggiustata” e che l’intero film potrebbe essere modificato allo stesso modo in 24 ore. In un tweet di follow-up, @vandalibm ha sottolineato di aver condiviso la clip per “scopi educativi” e di non fraintenderlo in modo razzista. Ha detto di averlo condiviso perché “sbalordito” dalle capacità dell’amico che lavora con l’intelligenza artificiale e dalle cose che può fare e voleva quindi mostrare alle persone il risultato del suo lavoro.

@TenGazillionIQ è un dottore di ricerca in intelligenza artificiale e non ha confermato di essere l’autore delle modiche della clip e non l’ha condivisa sul proprio profilo ma martedì in un tweet si è rivolto ai nuovi follower «che provengono da quella cosa di Ariel» spiegando loro come fare per apportare modifiche simili ad altri prodotti digitali. Questo potrebbe essere una conferma di quanto affermato da @vandalibm. L’account di @TenGazillionIQ non è stato sospeso a differenza di quello di @vandalibm. In ogni caso il video modificato è diventato virale e non è raro trovarlo ancora su Twitter condiviso da altri utenti.