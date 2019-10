Lo spot della Leopolda 10 per «costruire la casa del futuro», ma Renzi esce da una porta chiusa | VIDEO

Ciak, si gira. Ma con una gaffe. Nel video Leopolda 10, pubblicato venerdì scorso sui canali social di Matteo Renzi per annunciare l’inizio della tre giorni fiorentina e la creazione ufficiale, con tanto di simbolo, di Italia Viva, appare evidente – fin dalla prima scena – come l’obiettivo sia quello di tentare di creare empatia con il pubblico. Luci ad hoc, immagini tagliate nel posto giusto e al momento giusto e slogan che ricordano i vecchi comizi di piazza. Al netto delle idee, tutto appare come normale conseguenza di un clima politico che – allo stato dell’arte attuale – si ciba anche di questo. Poi, però, rivedendolo con più attenzione, iniziano a nascere i primi interrogativi.

A un primo sguardo, infatti, il video Leopolda sembra essere realizzato da una Pro Loco. Nulla di male e niente contro le organizzazioni che servono – e anche tanto – per rendere più fruibile e appetibile il turismo in tutte le nostre bellissime città. Ma immagini dai droni, sui tetti e con una musica da fomentante sembrano essere un po’ troppo. Neanche per Milano-Cortina è stata realizzata una cosa simile.

Il video Leopolda 10 e il portone chiuso

L’aspetto più comico, però, arriva facendo attenzione ai dettagli. Nei primi frame del video Leopolda 10, infatti, si vede un tronfio Matteo Renzi uscire da un portone del centro di Firenze per iniziare la sua camminata con lo sguardo alto e fiero verso il futuro che si chiama Italia Viva. Guardandolo con attenzione, però, ci si accorge di come il leader del nuovo partito di Centro-Sinistra (?) stia uscendo da un portone palesemente chiuso. Una gaffe scenica che, comunque, ha fatto molto sorridere il web con l’ironia social che non poteva mancare.

(foto di copertina: da video pubblicato da Matteo Renzi su Facebook)