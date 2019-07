Da Uccio De Santis ai turisti stranieri: tutti i video dell’eruzione di Stromboli | VIDEO

Quello che sta succedendo a Stromboli ha davvero dell’incredibile. Una colonna di fumo si è alzata dal vulcano terrorizzando sia i turisti, sia i residenti dell’isola. Alcuni di questi, per la paura, si sono anche gettati in mare. Ma ci sono anche persone che hanno assistito all’eruzione da una posizione privilegiata: diverse persone che nel pomeriggio del 3 luglio stavano facendo un firo in barca intorno all’isola hanno avuto modo di vedere e di riprendere in una posizione relativamente sicura la colonna di fumo nero che si è alzata dal vulcano.

Video eruzione Stromboli, le immagini di Uccio De Santis

Tra questi c’è il comico pugliese Uccio De Santis, inventore del format Mudù. L’attore, in visita a Stromboli, ha vissuto in diretta l’esplosione del vulcano e ha pubblicato il video su Facebook:

Se Facebook deve scontare i problemi di trasmissione dei contenuti multimediali di queste ore, è su Twitter che si stanno diffondendo le clip più visualizzate su quello che sta diventando, ormai, un vero e proprio evento mediatico.

Video eruzione Stromboli, le immagini dei turisti

Alcuni turisti in barca hanno avuto modo di guardare le immagini dell’esplosione da lontano: «Stiamo rientrando in porto per non correre rischi – ha detto l’autrice del video -: non dovrebbero esserci problemi, ma preferiamo rientrare».

Stranieri in visita a Stromboli hanno avuto modo di riprendere l’esplosione del vulcano ancora da più vicino, sulla terra ferma. Una turista francese ha parlato di una eruzione enorme, come si può vedere dalle immagini catturate dal proprio smartphone, a pochi passi dalle pendici del vulcano:

Bon bah éruption énorme au stromboli ! pic.twitter.com/be3t4JtbLh — demi cerveau 🇫🇷🇫🇷 (@it_snottrue) July 3, 2019

FOTO: ANSA/TWITTER/MARIO CALABRESI