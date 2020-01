Questo video (che è stato pubblicato da un ex consigliere della Lega) si basa su un audio fake

Fa parte delle fake news sul tema che si stanno diffondendo in Italia in maniera virale

Occhio a quello che sta succedendo con questo video sul coronavirus. Si tratta infatti di un prodotto posticcio e con materiale di seconda mano, che si basa – tra le altre cose – su un audio fake. Il risultato? L’ennesimo video bufala sul coronavirus, che crea allarmismo e che diffonde false informazioni su quello che succede a Wuhan. Ma procediamo con ordine.

LEGGI ANCHE > Le bufale italiane sul coronavirus

Video bufala sul coronavirus, il ruolo del consigliere della Lega

Nei giorni scorsi, un audio sul coronavirus è diventato viralissimo su WhatsApp. L’origine dell’audio è stata rintracciata dal portale Bufale.net. Il ragazzo che ha registrato quell’audio lo ha fatto per scherzo, all’interno di una chat privata in cui si diffondevano audio goliardici (alcuni, per intenderci, anche sugli zombie). L’audio è stato reso pubblico all’insaputa del ragazzo che, adesso, si è detto molto rammaricato per quanto accaduto.

Ma la storia, già di per sé pessima, ha avuto un ulteriore risvolto. Un ex consigliere della Lega di Quinzano d’Oglio (ex perché il consiglio si è dimesso in blocco nel mese di novembre del 2019, aprendo alla gestione provvisoria del comune da parte di un commissario prefettizio) ha deciso di aggiungere delle immagini pescate in rete a questo audio, per renderlo ancora più drammatico.

Il suo video è stato condiviso – soltanto dal suo profilo Facebook – da 14mila persone. Poi è stato scaricato ed è stato messo anche su YouTube.

Video bufala sul coronavirus, la testimonianza del consigliere della Lega

Questa la dichiarazione con cui il consigliere comunale della Lega ha accompagnato le immagini che sono state assemblate:

La testimonianza audio di un italiano ancora in Cina; l’ho assemblata ad immagini video prese dal web ed è da brividi apprendere ciò che sta accadendo in un’area che ospita da sola un quinto dell’intera popolazione mondiale! Quello che sentirete e vedrete è ciò che realmente sta accadendo a Wuhan, la città in quarantena dove il Corona Virus ha iniziato la sua pandemia! I cittadini gridano dalle finestre frasi tipo “Wuhan resisti!”, facendo echeggiare questo urlo collettivo tra i palazzi della metropoli; sotto strade completamente deserte e che portano a confini militarmente blindati con l’ordine di sparare!