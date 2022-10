Cosa sta succedendo ai video in 4K su YouTube

Alcuni utenti della principale piattaforma di video online si sono trovati di fronte a una sorpresa: i video in 4K (con risoluzione più elevata) disponibili solamente agli abbonati “Premium” di YouTube. In tanti hanno pensato a un bug, un errore improvviso della piattaforma che aveva provocato questa impossibilità di scelta tra i vari formati di visualizzazione delle immagini. E, invece, la stessa piattaforma di proprietà di Google ha spiegato che si tratta di una “scelta” conscia, figlia di un esperimento che potrebbe portare a nuove indicazioni e differenziazioni nel prossimo futuro.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp — Alvin (@sondesix) October 1, 2022

Come si vede dagli screenshot pubblicati sui social da alcuni utenti, cliccando sulla “rotellina” delle impostazioni (quella che compare nella parte bassa di ogni video), si può scegliere la “qualità di riproduzione”. Tutte le risoluzioni inferiori ai 1440p (compreso), erano disponibili. Quella massima, 2160p (che equivale al 4K), viene invece indicata come consentita esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento “premium”. Quindi, a pagamento. Errore o bug? La spiegazione arriva proprio dal team di YouTube.

hi! it looks like your part of our experiment to know better the feature preferences Premium & non-Premium viewers. if you have more thoughts in mind, you can share it here so we can make improvements: https://t.co/P97P6LUQmf — TeamYouTube (@TeamYouTube) October 2, 2022

Nessun bug, nessun errore. Si tratta di un esperimento con alcuni utenti che, inconsapevolmente, sono stati scelti come “cavie”.

Video 4K Youtube, cosa sta succedendo ad alcuni utenti

Nel messaggio del team di YouTube, infatti, si legge: «Sembra che tu faccia parte del nostro esperimento per conoscere meglio le preferenze delle funzioni “Visualizzatori Premium e non Premium“. Se hai qualche idea in mente, puoi condividerla qui in modo da poter apportare miglioramenti». Nessun errore, dunque. Ma un esperimento. È il viatico per ridurre il pacchetto di funzioni disponibili ai non abbonati?