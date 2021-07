Quando il contratto di assicurazione casa ti libera dai problemi con i vicini

In quest’ultimo anno siamo stati costretti a rivoluzionare le nostre abitudini, riscoprendo e rispolverando interessi che avevamo messo da parte per mancanza di tempo. Abbiamo anche riscoperto il significato della parola condividere, dovendo dividere gli spazi con gli altri familiari. La situazione è cambiata quando è stato necessario fare i conti con i vicini di casa: la pace e la tranquillità in alcuni casi sono state infatti compromesse. Si sa, i buoni rapporti di vicinato si mantengono fin quando non nascono i problemi, ma ovviamente le liti condominiali non sono semplici da risolvere e gestire.

Per tutelarsi dalle liti condominiali, il consiglio è di evitare comportamenti scorretti che possono recare un disturbo al vicino. Spesso si tratta di situazioni che possono essere risolte pacificamente, basta discuterne insieme, come nel caso di rumori molesti, il cane che abbaia, le urla dei bambini o un posto auto non rispettato.

Queste problematiche sono facilmente gestibili. Diverso è il caso in cui un problema con un vicino degenera in un danno economico. Per fare degli esempi, può capitare che annaffiando le piante sul balcone di casa, un vaso cade accidentalmente sul parabrezza dell’auto del dirimpettaio oppure che un tubo di scarico si rompa causando danni di umidità alle mura del piano sottostante. È chiaro che non bastano più le scuse, ma bisogna mettere mano al portafogli.

Per queste ragioni sta diventando sempre più comune scegliere di tutelare il proprio patrimonio familiare dal rischio di responsabilità civile stipulando un contratto di assicurazione casa. Tali coperture, nell’ultimo anno, sono cresciute e il mercato assicurativo ha offerto maggiori soluzioni come le assicurazioni casa Reale Mutua o simili.

Perché stipulare un contratto di assicurazione casa?

La risposta a questa domanda è abbastanza intuibile. L’interesse di un soggetto è quello di proteggere il bene più importante di cui è proprietario, costruito con sacrificio. In generale, ogni contratto di assicurazione casa si compone di singole parti o meglio garanzie, che combinate insieme, determinano il premio di polizza.

La caratteristica delle polizze di assicurazione casa è che tali ambiti non sono obbligatori, ma ogni tipo di combinazione è personalizzabile secondo le esigenze dell’assicurato.

La garanzia citata all’inizio di questo articolo è la responsabilità civile. Aspetto fondamentale della copertura di responsabilità civile casa è che copre non soltanto il rischio legato alla conduzione della casa, ma anche i fatti legati ai comportamenti della famiglia, anche fuori l’abitazione domestica, purché compiuti in assenza di dolo.

Gli altri ambiti personalizzabili in una polizza di assicurazione casa sono:

FABBRICATO

Questa garanzia copre il rischio di incendio, esplosione e scoppio dell’abitazione intesa come mura e fondamenta. Tale ambito può essere ampliato con le garanzie eventi atmosferici, atti vandalici, bagnatura e fenomeno elettrico.

CONTENUTO

Questa garanzia fa riferimento a quanto presente all’interno dell’abitazione, come il mobilio, l’oggettistica e gli elettrodomestici. È preoccupazione di un assicurato tutelarsi dal rischio che uno sbalzo di corrente elettrica o un corto circuito, rechino un danno al funzionamento della lavatrice o della lavastoviglie, per fare un esempio.

In tale ambito è anche inserita la garanzia FURTO. Prima di sottoscrivere e scegliere questa garanzia è bene leggere con attenzione le condizioni di contratto. In generale, la maggior parte di contratti di assicurazione casa escludono quegli eventi da furto verificatosi senza alcuna effrazione dei mezzi di protezione di chiusura. Inoltre, sono quasi sempre esclusi i preziosi e denaro se non posti all’interno di apposita cassaforte.

Quali sono i parametri determinati il premio di polizza?

Quando si chiede un preventivo di assicurazione casa è necessario fornire alcune informazioni importanti per la formulazione del premio:

Tipologia di abitazione: appartamento, villetta a schiera o villa indipendente;

Destinazione d’uso: abitazione principale, saltuaria o locata;

Comune di residenza;

Metri quadri dell’immobile;

Anno di costruzione;

Presenza di impianto di allarme.