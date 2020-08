Secondo la Lega, Viareggio è in provincia di Pisa

Per tre ore la città di Viareggio è stata in provincia di Pisa

Gli itinerari di una campagna elettorale città per città sono molto lunghi e può capitare di fare confusione. E i profili social della Lega, spesso e volentieri, si riempiono di errori geografici. In passato abbiamo parlato di Soverato (Catanzaro, ma secondo il Carroccio era Cosenza). Oggi, invece, tocca a Viareggio diventata una provincia di Pisa. La gaffe social del team di comunicatori che curano i profili Lega Salvini Premier, dunque, tocca anche la Toscana (teatro delle prossime elezioni Regionali in programma il 20 e il 21 settembre). Poi, dopo le segnalazioni, il post è stato modificato riportando l’informazione corretta.

Il post social è stato pubblicato nella mattinata di domenica, mostrando le immagini dell’accoglienza affettuosa da parte dei cittadini di Viareggio all’arrivo di Matteo Salvini e Susanna Ceccardi, candidata della Lega (e per tutto il Centrodestra) alle prossime elezioni Regionali in Toscana. Ora sul profilo social del Carroccio appare la versione corretta, ma per tre ore quel post è stato online con la gaffe sulla provincia di appartenenza. Qui mostriamo lo screenshoot e non il link, per via della presenza di minori tra le fotografie condivise sui social.

Viareggio in provincia di Pisa, secondo la Lega

Come detto, ora sui profili social della Lega Salvini Premier appare la versione corretta del post, con Pisa ‘restituita’ alla Provincia di Lucca e non più a Pisa. Ma andando a visualizzare la cronologia delle modifiche, ecco comparire le modifiche. Alle 11.11 si parla di una Viareggio pisana; dopo tre ore esatte (con moltissime segnalazioni tra i commenti) arriva la modifica con la cittadina toscana che torna a essere una provincia di Lucca. Un altro errore geografico del Carroccio che si somma a una lunga collezione di gaffes.

(foto di copertina: da pagina Facebook Lega Salvini Premier)