Il prossimo Presidente della Repubblica? Alexa sceglie Beppe Vessicchio

Stemperiamo un po’ le tensioni che si stanno vivendo in questi giorni (soprattutto nelle ultime ore) nei corridoi di Montecitorio e negli incontri-scontri tra i leader di partito. D’altronde, anche gli stessi Grandi Elettori hanno dimostrato – nel corso dei primi quattro scrutini – di non aver preso sul serio l’elezione del Presidente della Repubblica, scrivendo sui propri bigliettini inseriti nell’urna della Camera dei nomi completamente a caso. Per questo motivo decidiamo di affidarci, almeno per una volta, all’algoritmo dell’assistente vocale di Amazon, con Alexa che sceglie il nome di Beppe Vessicchio al Quirinale.

Alla domanda sulla scelta del prossimo Capo dello Stato, la voce di Alexa risponde laconicamente: «Direi una persona che sa mettere d’accordo tutti gli italiani, accordarli tutti. Ecco, propendo per un grande direttore d’orchestra: io scelgo Beppe Vessicchio». Un’endorsement per stemperare le tensioni che si stanno accumulando, mentre il Paese è in una fase di stallo iniziata ufficialmente lunedì scorso – con il primo scrutinio -, ma che aveva già mostrato tutti i suoi sintomi nel corso delle settimane precedenti. Situazione transitoria che aveva portato, nei giorni scorsi, a una mobilitazione social con molti utenti che, ironicamente, avevo chiesto di affidarsi proprio all’assistente vocale di Amazon per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Insomma, dopo la pantomima dei primi giorni e la melina dei partiti, molte persone hanno ritenuto più affidabile una voce sintetica come quella di Alexa.

Vessicchio al Quirinale, la risposta di Alexa

E lo staff di Amazon è corso ai ripari, seguendo in pieno le tendenze social applicando quell’algoritmo alla richiesta: «Alexa, chi scegli come Presidente della Repubblica?». Il maestro Beppe Vessicchio ha commentato all’AdnKronos questa mozione in suo favore da parte dell’assistente vocale di Amazon: «È da lunedì che mi arrivano messaggi e video con la risposta di Alexa. Comunque dovessi andare al Quirinale, come prima cosa cercherei di far fare pace a tutti». Parole da Presidente perfetto, ideale per gli italiani. Ovviamente stiamo parlando di un paradosso per stemperare le tensioni. Anche perché gli italiani non vedono l’ora che inizi il Festival di Sanremo e che lui sia presente all’interno del Teatro Ariston. Prima, però, deve attendere l’esito negativo di un tampone dato che, solo qualche giorno fa, è risultato positivo. Fortunatamente senza gravi sintomi.