L’unico segno di distensione lo ha dato fugacemente Donald Trump, derubricando le sue minacce di imporre pesantissimi dazi ai prodotti francesi come una «disputa minore che riusciremo a risolvere». Ma l’apertura nei confronti di Emmanuel Macron finisce lì. Durante il vertice a Londra per i settant’anni della Nato, il presidente Usa non si è risparmiato nell’attaccare il presidente francese.

Vertice Nato, è scontro tra Trump e Macron

LEGGI ANCHE> Vertice Nato, Trump minaccia dazi contro la Francia e l’Italia

Una convergenza di coincidenze che non prometteva bene per il vertice Nato. Da una parte, il procedimento di impeachment per il presidente Usa Donald Trump, dall’altro la crisi siriana e l’intervento Usa ad Ankara. Si aggiungano i pesanti commenti di Emmanuel Macron, che ha parlato dell’Alleanza Atlantica come in uno stato di «morte cerebrale». Il tutto nel delicato contesto inglese della Brexit e dell’avvicinarsi delle elezioni generali. Le scintille insomma erano preannunciate. E ad accendere la miccia ci ha pensato Donald Trump che fin dal suo arrivo a Londra ha attaccato il presidente francese non solo minacciano dazi commerciali ma anche definendo le sue parole come «sgradevoli», «offensive» e «rischiose». «Penso che sia un insulto – ha dichiarato Trump – È una frase dura, un’affermazione molto, molto cattiva all’indirizzo di 28 Paesi. In Francia c’è un’alta disoccupazione, non stanno andando bene economicamente: non puoi andare in giro a fare queste affermazioni sulla Nato, è una mancanza di rispetto. Nessuno ha bisogno della Nato più della Francia»

Emmanuel Macron dal canto suo difende la sua posizione: dopo aver detto che la Nato si trova in uno stato di «morte cerebrale», il presidente francese insiste che l’Alleanza non può discutere esclusivamente su questioni economiche ma ha bisogno di un obbiettivo comune. Uno su tutti, la lotta al terrorismo. «Attorno al tavolo non abbiamo la stessa definizione di terrorismo – ha dichiarato – Guardo alla Turchia e vedo che combatte contro coloro che combattevano fianco a fianco con noi contro l’Isis» ha aggiunto attaccando il presidente turco Recep Tayyp Erdogan.

(Credits immagine di copertina: © White House/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)